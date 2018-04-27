Bahçeli'nin İYİ Parti esprisine Akşener'den yanıt

Dün gazetecilerin "Nasıl bir süreç bizi bekliyor" sorusuna "Gayet iyi olacak ülkemiz açısından" yanıtını veren MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İYİ Parti'nin sloganına benzedi ama…" diyerek gülümsemişti. Bahçeli böylelikle İYİ Parti'nin ismini ilk kez anmış oldu.

AKŞENER'DEN YANIT

Bahçeli'nin İyi Parti esprisine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi.

Akşener Twitter'ından "Allah söyletiyor: “Gayet İYİ olacak inşallah! Türkiye İyi olacak" mesajını paylaştı. Akşener'in Tweet'i çok sayıda beğeni aldı.