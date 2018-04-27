'Seçimi boykot' masada

Halkların Demokratik Partisi’nde (HDP), olası bir ikinci turda partinin adayı yarışan isimler arasında olmazsa sandığa gitmeme tartışılıyor.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ve HDP adayının da yarışan iki isimden biri olmaması durumunda oy kullanmama düşüncesinin ağırlık kazandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimine ilişkin yol haritasının görüşüldüğü PM ve MYK toplantılarında anket sonuçları da değerlendirildi. HDP’nin Selahattin Demirtaş’ı aday göstermesi durumunda muhalefetin çıkaracağı adaya da bağlı olarak oy oranlarının yüzde 14 ile 17 arasında değiştiği ifade edildi.

Buna karşın CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin, bir ittifak kurması durumunda özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olası ikinci turunda kilit önem taşıyan HDP, “tarafsız kalmayı” seçecek. Kulislerde, “Bizi baraj altında ya da denklem dışında bırakmak isteyenler olursa ikinci turda seçmenimize ‘gidin, bunlara oy verin’ diyemeyiz” görüşü dillendiriliyor.

Aday 2 Mayıs’ta

Eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın isminin öne çıktığı adaylık süreci kesinleşse bile 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar açıklama yapılmayacak. Adaylık açıklaması için Çarşamba günü gerçekleştirilecek MYK toplantısı beklenecek.