Programı iptal edildi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi Üniversite Komisyonu'nun hazırlıkladıkları, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katılacağı 'Üniversiteliler Soruyor Bilge Başkan Cevaplıyor' programı gerekçe gösterilmeksizin son gün iptal edildi.

Milli Gazete'nin haberine göre, İstanbul Bahçelievler'de bulunan Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde yapılmasına karar verilen programın tüm tanıtım çalışmaları, canlı yayın hazırlıkları ve üniversiteli öğrencilerin katılımları tamamlanmıştı. 26 Nisan Perşeme günü saat 20.30 için tüm duyuları yapılan program hiçbir gerekçe gösterilmeden okul yönetimi tarafından iptal edildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili milligazete.com.tr'ye konuşan AGD İstanbul Şubesi Üniversite Komisyonu şu ifadeleri kullandı:

"Üç ay öncesinden planladığımız, bir aydır çalışmasını sürdürdüğümüz, teşkilatımızın arazide gece gündüz tanıtımını yaptığı ve sahnesinden, canlı yayınına moderatöründen diğer tüm ekipmanlarına kadar tüm hazırlıkların tamamlandığı “Üniversiteliler Soruyor Bilge Başkan Cevaplıyor” programımız hiçbir gerekçe gösterilmeksizin son gün siyasi iradenin baskısıyla iptal ettirildi. Böyle bir program için ter dökmek sizin gibi yiğitlere, böyle bir programı iptal etmek ancak fikirden yoksun korkaklara ve zalimlere yakışırdı. Biz kendimize yakışanı yapmaya devam edecek, bu zalimleri de Allah’a havale edeceğiz. Üniversite gençliğinin fikirlerini özgürce ifade edebileceği programlar düzenlemeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."