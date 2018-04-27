Erdoğan'dan Gül'e bomba sözler!

Emine Kaplan/ Cumhuriyet- Şimdiye dek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığı konusunda bir açıklama yapmazken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım’dan tepkiler gelmişti.

Kamuoyu önünde konuyla ilgili açıklama yapmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla yaptığı parti içi toplantılarda Gül’ün olası adaylığını değerlendiriyor. Erdoğan’ın, Gül’ün adaylığını doğru bulmamakla birlikte kendisinin seçimler konusunda bir kaygısının olmadığını dile getirdiği, “Olanda hayır vardır. Kim istiyorsa aday olsun, boyunun ölçüsünü alsın” dediği öğrenildi.

‘CHP ve HDP’de tepki var’

Parti içinde muhalefetin ortak bir aday üzerinde uzlaşmasının zor olduğu değerlendirmesi yapılırken, Gül’ün tüm muhalefet partilerinin desteği olmadan aday olmayacağı, yalnızca SP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkmayacağı konuşuluyor. Gül için ‘hazır olmayan sofraya oturmaz’ diyen parti yöneticileri, Gül’ün aday çıkması olasılığına göre AKP seçmeninin tavrını da ölçmeye çalışıyor. Parti tabanının Erdoğan’ın 2007 yılında tüm engellemelere rağmen Gül’ü Cumhurbaşkanlığı’na taşıyan kişi olarak değerlendirip öyle karar vereceğini belirten AKP yöneticileri, CHP’nin yanı sıra HDP tabanında da Gül’e tepkili geniş bir kesim olduğu, bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan aleyhine çeviremeyeceği değerlendirmesini yapıyor.

Sessizliği not edildi

Gül’ün bu süreçte kendisini bitirdiğini savunan AKP yöneticileri, “Eğer ilk baştan ben hiçbir şekilde aday değilim dese ya da daha bu görüşme trafiğinin içine girmeden ‘ben adayım tüm partilerin desteğini bekliyorum’ diyerek kendisi ortaya çıksaydı daha mantıklı bir adım atmış olurdu. Ama gelinen süreçte net bir duruş sergilemediği için hem kurucusu olduğu parti açısından hem de kendisini aday göstermek isteyen kesimler açısından kendini bitirdi” görüşünü savunuyor.