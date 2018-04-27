Kayyımdan AKP'ye büyük şok

Aykut Küçükkaya/ Cumhuriyet- Birlik’in TMSF’den gelen “aynı anda iki görevde bulunamayacağı” uyarısı üzerine istifa etmeyi tercih etmesi dikkat çekti. Birlik’in kayyımı olduğu şirketlerinden ne kadar maaş aldığı tartışması gündeme gelmiş; CHP, Birlik’in maaşını sormuş, Başbakanlık kendisine bağlı TMSF’nin “bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olduğunu” söylemişti.

15 Temmuz’un ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen 7 şirkete kayyım olarak atanan AKP Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Mahmut Birlik, “aynı anda iki görevde bulunamayacağı” uyarısı üzerine partideki görevinden istifa etmeyi tercih etti. Birlik’in TMSF’den gelen yazı üzerine bu kararı verdiği öğrenildi. Cumhuriyet’in haberinin ardından Birlik’in kayyım olarak ne kadar maaş aldığı Başbakanlık’a sorulmuş, ancak yanıt verilmemişti.

16 Mart 2018’de AKP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci’nin Dış İlişkiler’den sorumlu Başkan Yardımcısı Mahmut Birlik’in 15 Temmuz’un ardından TMSF’ye devredilen şirketlere kayyım olarak atandığını kamuoyuna duyrulmuştu. İl Başkan Yardımcısı Mahmut Birlik toplam 7 şirketin yönetimine kayyım olarak atanmıştı.

Ardından TMSF’den AKP İl Başkan Yardımcısı Birlik’e bir yazı gönderildi. Aynı anda iki görevde bulunamayacağı için istifası istendi. Kayyım olarak göreve devam etme kararı alan Birlik AKP’deki görevinden istifa etti. Birlik’in yerine Salih Eruslu getirildi.

Birlik’in kayyım olarak atandığı 7 şirketten ne kadar maaş aldığı tartışma konusu olmuştu. CHP, Başbakanlık’a, “Söz konusu kişiye kayyım olarak atandığı firmalardan dolayı aylık ne kadar para ödenmektedir?” diye sormuş, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) “Kurum bilgi edinme hakkı kapsamı dışında bulunduğundan başvurunuz değerlendirilememiştir” yanıtı vermişti.

Maaşı sır...

AKP’yi Bilgi Edinme Kanunu kapsamı dışında değerlendiren BİMER’in, AKP’li kayyıma maaş ödeyen kurumun TMSF olduğu gerçeğini görmezden gelmesi dikkat çekmişti.