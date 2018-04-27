'Şansı yüzde sıfır'

Ahmet Hakan, bugünkü "Abdullah Gül'ün 10 temel yanlışı" başlıklı yazısında Gül'ün adaylığı ile ilgili yaptığı yanlışlıkları ve CHP'de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması gereken muhtemel isimleri yazdı.

Hakan, Gül'ün 'adaylığının ayyuka çıktığı halde kapalı kapılar ardında kalmaya devam etmesi'ni, 'Israrla ve inatla armudun pişip ağzına düşmesini beklemesi'ni ve 'Milleti ikna etmeye çalışan bir aday olmak yerine liderlerin tercih ettiği bir aday olmaya çalışması'nı yanlış buldu.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısı şöyle:

BİR: Konu ayyuka çıktığı halde hâlâ kapalı kapılar ardında kalmaya devam etmesi.

İKİ: Israrla ve inatla armudun pişip ağzına düşmesini beklemesi.

ÜÇ: Bir projenin adamı olmadığını kanıtlayacak herhangi bir atılım yapmaktan ısrarla kaçınması.

DÖRT: Temel derdinin ne olduğunu bir türlü ifade etmemesi...

BEŞ: Herkesler hakkında “asla risk almaz” hükmünü verirken bu hükmü yerlere çalmak için kılını bile kıpırdatmaması.

ALTI: Milleti ikna etmeye çalışan bir aday olmak yerine liderlerin tercih ettiği bir aday olmaya çalışması.

YEDİ: Bir meselesi, bir davası, bir derdi, bir siyaset anlayışı, bir projesi, bir gelecek tahayyülü olup olmadığını bile söylemekten imtina etmesi.

SEKİZ: 15 Temmuz gecesi herkes bir tarafa saklanırken sağına soluna bakmadan ortaya çıktığı gerçeğini bile ifade etmekten kaçınması.

DOKUZ: Ortaya çıkacaksa ne için çıkacağını, ortaya çıkmayacaksa ne için çıkmayacağını bir türlü söylememesi.

ON: “Hem başım derde girmesin hem de baş olayım” cümlesini şiar edinmesi.

İŞTE CHP'DE ADI GEÇENLER

YILMAZ BÜYÜKERŞEN: An itibariyle adı acayip önde... Şansı yüzde 60’lara yükselmiş durumda...

ÖZGÜR ÖZEL: Giriştiği son polemikler, ona yaradı. Bugün itibarıyla atağa kalkmış gibi... Yüzde 20’lerde...

İLHAN KESİCİ: İlk günlerdeki gibi rüzgârlar ondan yana esmiyor. Adını söyleyen pek yok... Yüzde 5’lerde...

KEMAL DERVİŞ: Ne zaman adı geçecek falan diyordum ki... Ve bingo! Adını zikredenler çıktı ama şansı yüzde 3’ü geçmez.

ABDÜLLATİF ŞENER: Demedi demeyin. Not almayı ihmal etmeyin. Son anda ibre kendisini gösterebilir. Şimdilik yüzde 10’un altında.

MUHARREM İNCE: Bir ara yüzde 90’ları bulmuştu şansı. Ama son iki günde çok ama çok geriledi... Yüzde 10’un altına kadar.

ABDULLAH GÜL: Parti içinde yükselen isyan dalgasıyla artık herkes biliyor ki şansı yüzde sıfır.

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