Habertürk'te yeni 'Alo Fatih' vakası! O haberi kaldırdılar

Habertürk, Erdoğan’ın aday olmamaya ikna etmek için İbrahim Kalın’ı ve Hulusi Akar’ı Abdullah Gül’ün yanına gönderdiğini iddia etti. Bu, Milli Gazete’nin “gizli konvoy” haberini doğruladı. Büyük ses getiren haber, bir süre sonra siliniverdi.

Muhalefet partinin seçimlerde ittifak ve aday belirlemek üzere yaptığı görüşme trafiğinde, İyi Parti ve CHP kapıyı kapatana kadar adı sık zikredilen Abdullah Gül’e ilişkin bir iddia da iktidar cephesinden geldi.

Habertürk’ün haberine göre; Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül’ü ikna etmesi için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı Erbakan Ödülleri töreninin öncesinde ziyarete gönderdi.

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MİLLİ GAZETE 'GİZEMLİ KONVUY'U HABERLEŞİRMİŞTİ

İddia, akla Milli Gazete’nin haberini getirdi. Milli Gazete dün (25 Nisan) yayımladığı haberde, Abdullah Gül ile Maslak’taki ofisinde yaklaşık 2,5 saatlik bir görüşme yapan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun ofisten ayrılmasının hemen ardından yeni bir konvoyun giriş yaptığını, korumaların makam aracının etrafını sararak görüntü alınmasını engellediğini aktarmıştı.

YİNE Mİ 'ALO FATİH'?

İddianın sahibi Habertürk, akşam saatlerinde yayımlanan ve yayımlandıktan sonra ses de getiren haberini saat 23.30 sularında sitesinden ve sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Haberin yayından kaldırılması, yeni bir “Alo Fatih” vakasının yaşanması olasılığını akla getirdi.