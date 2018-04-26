26 Nisan 2018 23:55

Saymaz'dan Akşener - Demirtaş karşılaştırmalı Gül yorumu

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü'nde siyasetin sıcak gündem maddeleri ele alındı. Konuklardan Gazeteci İsmail Saymaz, Abdullah Gül'ün adaylığını değerlendirdi.
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İsmail Saymaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan halen şehir şehir ilçe kongrelerinde konuşuyor. Meral Akşener 2 buçuk senedir siyasi mücadele yürütüyor. Selahattin Demirtaş belki bir daha dışarı çıkamayacak ama bunun pahasına cezaevinden aday oluyor. Silivriden Demirtaş'ın aday olduğu memlekette Andullah Gül Maslak'tan çıkıp aday olamıyor" diye konuştu.

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