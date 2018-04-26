Saymaz'dan Akşener - Demirtaş karşılaştırmalı Gül yorumu

İsmail Saymaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan halen şehir şehir ilçe kongrelerinde konuşuyor. Meral Akşener 2 buçuk senedir siyasi mücadele yürütüyor. Selahattin Demirtaş belki bir daha dışarı çıkamayacak ama bunun pahasına cezaevinden aday oluyor. Silivriden Demirtaş'ın aday olduğu memlekette Andullah Gül Maslak'tan çıkıp aday olamıyor" diye konuştu.

'Kılıçdaroğlu partinin anahtarını mı versin?'