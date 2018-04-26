CHP Manisa, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Cumhurbaşkanı adaylığı için İlhan Kesici'yi istediklerini söyledi. İlçe başkanlarıyla toplantı yaptıklarını söyleyen Balaban, "Manisa İl Örgütü olarak bizim cumhurbaşkanı adayımız İlhan Kesici'dir" dedi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, ilçe başkanları ve il örgütüyle yaptığı toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici isminin öne çıktığını açıkladı.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, partisinin il başkanlığı binasında, erken seçim ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Basın açıklamasına il yönetimi üyeleri ve partililer katıldı.

CHP MYK ve PM'den sürpriz adaylık istifası

AK Parti’nin CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçişinin eleştirilmesine tepki gösteren Balaban, AK Parti’deki birçok üst düzey yöneticinin başka partilerden geldiğini söyledi.

AK Parti-MHP ittifakını hatırlatan Balaban, “Birbirine ağza alınmayacak sözler söyleyen sizler, ittifak yapınca iyi; ancak başkaları ittifak yapınca neden eleştiriyorsunuz? CHP’li 15 milletvekili demokrasiye sahip çıkmıştır. İYİ Parti’ye geçen arkadaşlarımız ülke için bir görev kabul ettiler, bu görev sonucu AKP’nin, MHP’nin seçimlere sokmama oyunu bozulmuştur” diye konuştu.

‘ÖN SEÇİM YETİŞMEYECEK’

Balaban, erken seçimin Eylül ya da Ekim ayında olmasını beklediklerini bu nedenle milletvekili adaylarının ön seçimle değil, merkez yoklaması ve görüşmelerle belirleneceğini belirtti. Balaban, “Takvimin sıkışıklığı nedeniyle ön seçim yetişmeyecek. Merkez yoklaması, il ve ilçe başkanlarının görüşleri alınarak adaylar belirlenecektir. Genel Merkez’in aldığı her karara saygı duyacağız” dedi.

’17 İLÇEDEN 15’İ KESİCİ’Yİ DESTEKLEDİ’

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ilçe örgütleriyle toplantı yaptıklarını aktaran Semih Balaban, şunları söyledi:

“Biz 17 ilçe başkanıyla toplantı yaptık. 15 ilçe başkanı ve il örgütü İlhan Kesici adında görüş bildirdi. Manisa İl Örgütü olarak bizim cumhurbaşkanı adayımız İlhan Kesici’dir. Son günlerde Özgür Özel ismi de gündeme gelmiştir. Özgür Özel bizim baş tacımızdır. Böyle bir durumda 17 ilçe örgütü yeniden toplantı yapar. Manisa’dan böyle bir aday olursa bizim tavrımız değişir. Biz tabi ki Manisa’nın yüz akı Özgür Özel’e sahip çıkarız.”