CHP MYK ve PM'den sürpriz adaylık istifası

CHP’de Fethi Açıkel Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki Öğretim Üyeliği görevinden, Yunus Emre ise İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyeliği görevinden istifa etti.

CHP’de milletvekili aday adaylığı için 18 civarında il başkanı ile çok sayıda parti yöneticisi yıllardır çalıştıkları görevlerden istifa etti.

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Düzgünhaber'de yer alan habere göre, CHP’den aday adaylığı için ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, yıllardır görev yaptığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki Öğretim Üyeliği görevinden istifa etti.

Fethi Açıkel kimdir?

Siyaset Bilimci, Sosyolog.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

2012 yılında Profesör, 2006 yılında Doçent ve 2000 yılında Doktor olmuştur.

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Lisans,

ODTÜ Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans ve Essex Üniversitesinde Doktora derecesini tamamlamıştır.

2002-2003 yıllarında Doktora sonrası araştırmacı olarak London School of Economics (LSE)’de bulunmuştur.

2010-2015 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu’nda (BYKP) Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.

Karşılaştırmalı Siyaset, Sosyal Demokrasi, Siyasal İdeolojiler, Milliyetçilik ve Yurttaşlık, Siyasal Seçkinler ve Türkiye Siyaseti alanlarında çalışmaktadır.

Evli ve iki çoçuk babasıdır.

BİR İSTİFA DE PM’DEN GELDİ



Yine partinin genç isimlerinden, PM üyesi, akademisyen kökenli, Yunus Emre de İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyeliği görevinden milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Yunus Emre, olağan kurultaydan önce ismi İstanbul İl Başkanlığı için geçiyordu.

Televizyonlardaki tartışma programlarının vazgeçilmez genç yüzlerinden olan Yunus Emre, ekranlarda, ezbere konuşmayan, görüş ve önerilerini sakin bir dille ifade etmesinden dolayı, parti içinde “Sakin Güç” olarak nitelendiriliyor.

Yunus Emre kimdir?



1982 İzmit doğumludur. 18 yaşından beri CHP üyesidir.

Bakırköy İlçe ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı ardından CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptı.

CHP ve sosyal demokrasi üzerine Türkiye’de ve yurtdışında birçok kitabı ve makalesi yayınlanmıştır.

Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde tamamladı.

İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesiydi.

Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.