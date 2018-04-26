İYİ Parti'de vekillik şartları belirlendi

24 Haziran'da gerçekleşecek erken seçim Türk siyasetinin gündemini meşgul ederken, İYİ Parti'de milletvekili olma şartları belirlendi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, müracaatların partinin resmi sitesinde yer alan formu doldurarak yapılacağı ifade edildi.

Milletvekili adayı olmak isteyen erkek adaylardan 5 bin TL adaylık aidatı istenirken, kadın adayların ve 25 yaşının altındaki adayların 2 bin 500 TL üyelik aidatı ödemesi gerektiği belirtildi. Engelli adaylar için ise başvuru aidat ücreti bin 500 TL olarak belirlenirken, gazi aday adaylarından ücret talep edilmediği öğrenildi.