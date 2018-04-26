'Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı'

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, KRT'de Çağlar Cilara'nın programında "Tarih şuan bu yayında söylediğim cümleyi kaydetsin" diye başladığı açıklamasında, "Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi infaz aygıtına dönüşmüştür, Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaseten devirme adına erken seçim kararı aldı" dedi.

CHP Milletvekili Eren Erdem, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirme adına önce Ak Parti'yi yüzde 50 artı 1'e mahkum ettiğini, ardından da hazırlıksız yakalayarak erken seçime sürüklediğini ileri sürdü.

"Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi infaz aygıtına dönüşmüştür"

"Tarih şuan bu yayında söylediğim cümleyi kaydetsin. Belki biz oluruz olmayız ama bu cümleyi tarihin ileri aşamasında tekrar gündeme getirin. Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi infaz aygıtına dönüşmüştür, Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaseten devirme adına bu kararı aldı. Bu seçim Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçimidir. Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ı önce 50 artı 1'e mahkum etti, şimdi de son derece hazırlıksız sahaya ineceği bir sürece mahkum etmiştir, ekonomik krizin bu kadar derin olduğu süreçte seçime mahkum etmiştir."



"Erdoğan, erken seçim kararından rahatsız"

"Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'nin erken seçim kararından rahatsız olduğunu yakından biliyorum. Tarih bunu yazacak, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ı 2002'de nasıl iktidara getirdiyse o şekilde götürmenin hesaplarını yapmaktadır. Bunun iktidar partisinin neredeyse bütün kadroları da farkındadır, ciddi rahatsızlar."

"Ak Parti Sivas'ın ötesinde hezimet yaşayacak"

"İktidar partisi çözüm sürecinden feragat ederek Kürt seçmeni karşısına almıştır tutunabileceği tek dal MHP'dir. Dolayısıyla MHP'nin siyasal açıdan bir oyu yoktur bugün ama sosyolojik gerçekliği vardır, bu markayı kiralamıştır Ak Parti, bu markayı kiralayarak kazanım elde edileceğini düşünmektedir ancak bu markayla Sivas'ın ötesinde hezimet yaşayacak, bunu hep birlikte göreceğiz."

"MHP Kürt düşmanı partidir, Kürt'ü inkar etme üzerine siyaset yapar"

"Kürt düşmanı MHP, Kürt'ü inkar etme üzerine siyaset yapan MHP, Kürt nefretiyle Kürt düşmanlığıyla kendisini var etmiş MHP, bana söyleyebilir mi Kürt vardır diye bir MHP'li bunu diyemez. AKP'yi Kürt'ün karşısında konum aldırdılar."