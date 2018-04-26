Yusuf Halaçoğlu'ndan çarpıcı Abdullah Gül yorumu

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adının muhalefetin ortak adayı olarak geçmesine dikkat çeken Yusuf Halaçoğlu, İYİ Parti’ye tuzak kurulduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı adaylarının, partinin genel başkanı Meral Akşener olduğunu tekrar eden Halaçoğlu, “Herkes şunu iyi bilsin ki, biz bir takım oyunlara gelmek için bu yola çıkmadık. Bu tuzaklara düşmeyiz. Hangi derin devletin önümüzü kesmek istediğini iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Halaçoğlu mesajının devamında, “Çatı ittifakı yok diyoruz ama akıl almaz yerlerden baskı geliyor. Buna izin vermeyeceğiz. Meral hanımdan vazgeçmeyeceğiz” şeklinde yazdı.