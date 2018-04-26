Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık dilekçesi hazırlandı ve çarşamba günü saat 18.00'e kadar vekillerin imzasına açıldı.
26 Nisan 2018 18:36
Erdoğan'ın adaylık dilekçesi hazırlandı
Milletvekilleri, çarşamba günü saat 18.00'e kadar imza verebilecek.
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