26 Nisan 2018 18:36

Erdoğan'ın adaylık dilekçesi hazırlandı

Erdoğan'ın adaylık dilekçesi hazırlandı
Milletvekilleri, çarşamba günü saat 18.00'e kadar imza verebilecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık dilekçesi hazırlandı ve çarşamba günü saat 18.00'e kadar vekillerin imzasına açıldı.

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