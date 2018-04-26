'Örgütümün görüşünü alarak istifa kararı aldım'

Niğde'de CHP İl Başkanı Erhan Adem, 24 Haziran'da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

CHP'li Erhan Adem istifa haberini yaptığı şu açıklama ile duyurdu:



"24 Haziran baskın genel seçimlerinde yok olan demokrasimizi tekrar kazanmak , hak hukuk adaleti sağlamak güçler ayrılığı dengesini rayına oturtmak, çöken ekonomimizi düzeltmek, iç ve dış huzuru sağlamak, insanların tükenen umutlarını tekrar yeşertmek ve en önemlisi tek adam rejimini ortadan kaldırmak için iktidar olup, Cumhurbaşkanlığını alacağımız bu seçimlerde Niğde’de bütün örgütüm görüşünü alarak Niğde'de ki bütünlüğü sağlayacağıma, her kesimden oy alacağımıza inanarak üçüncü dönemimi yaptığım Niğde İl Başkanlığı görevimden milletvekili aday adaylığı için ayrılmış bulunuyorum. Bu zamana kadar bana destek ve yardımcı olan herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım."