26 Nisan 2018 18:17

Avukat Ali Rıza Güder aday adaylığını açıkladı

Avukat Ali Rıza Güder aday adaylığını açıkladı
Avukat Ali Rıza Güder milletvekili aday adaylığını açıkladı.
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Avukat Ali Rıza Güder, CHP'den Tunceli milletvekili aday adayı oldu.

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