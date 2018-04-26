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26 Nisan 2018 18:17
Avukat Ali Rıza Güder aday adaylığını açıkladı
Avukat Ali Rıza Güder milletvekili aday adaylığını açıkladı.
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Avukat
Ali Rıza Güder
, CHP'den Tunceli milletvekili aday adayı oldu.
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