Yargıtay'dan seçime girebilecek partiler hakkında skandal hata

Yargıtay'ın arşivinde o partiyle ilgili evrağın kaybolduğu iddia edildi.

Liberal Demokrat Parti'nin eski Genel Başkanı Cem Toker, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yargıtay'ın seçime girebilecek partilerle ilgili yaptığı skandalı ortaya çıkardı.

HÜDA PAR'dan beklenen seçim açıklaması geldi

Cem Toker'in skandalı ortaya çıkaran açıklaması şöyle:

"Yargıtay arşivine göre YSKya "seçime girebilecek partiler" listesi gönderiyor... YSK itiraz eden HÜDAPAR'ı haklı bulup seçime sokuyor. Neden mi? Çünkü Yargıtay hata yapmış.. Yargıtay arşivinde partilerin evrakları kayıp... 22 sene öncesinin kuruluş evrağını partiden istiyor.."