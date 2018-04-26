Halk sağlığı konusundaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Kayıhan Pala, CHP'den milletvekili aday adayı olmak için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndaki görevinden istifa etti.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimleri için geri sayım başlarken milletvekili adaylıkları için de trafik hızlandı. Milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri de istifa etmeye başladı.

Halk sağlığı konusundaki çalışmalarıyla dikkat çeken Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, CHP'den milletvekili aday adaylığı için bu görevinden istifa etti. Pala istifasını ve aday olma gerekçelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Açıklamasına, "Yurttaşı olmaktan onur duyduğum güzel ülkemin son yıllarda karşı karşıya kaldığı sorunlardan büyük sıkıntı duyuyorum." sözleriyle başlayan Prof. Dr. Kayıhan Pala, "Eğitimde fırsat eşitliğinin azalmasından, yoksulların ve dar gelirlilerin nitelikli sağlık hizmetine erişememesinden, kadınların çocuk yaşta evlendirilmesinden, çocukların örselenmesi ve ihmal edilmesinden, hayatın hemen her alanındaki şiddetten, gelir dağılımı adaletsizliğinin artmasından, insan hakları ihlallerinden, hukukun üstünlüğü ilkesinden uzaklaşılmasından, bilim ve sanatın değersizleştirilmesinden endişe duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Pala'nın Facebook'tan yaptığı açıklama şöyle:

"Başta hava kirliliği olmak üzere çevresel kirliliğin artışından, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı yeterli önlem alınmamasından endişe duyuyorum.

Demokrasimizin zayıflatılmasından, kamu kaynaklarının kamu yararı gözetilmeksizin harcanmasından, kamu yönetimi ve harcamalarında saydamlık olmamasından endişe duyuyorum. Kamu adına yanlış karar verenlerin hesap vermemesinden sıkıntı duyuyorum.

Yirmi beş yıldır akademide görev yapan otuz yıllık bir hekim olarak, çok sevdiğim öğretim üyeliğinden, ülkemizde yaşanan eşitsizliklere karşı siyasi alanda mücadele etmek üzere ayrılıyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı olarak kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün 2.Maddesinde yer alan 'insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgürlük, eşitlik, dayanışma, barışçı ve adil bir dünya, emeğin yüceliği, gönenç, doğanın ve çevrenin korunması, çoğulcu ve katılımcı demokrasi' değerlerinin savunulmasına katkı koymak için uğraş vereceğim.

Her türlü ayrımcılığı reddediyorum. Çocuklarımızın tüm farklılıklara saygı gösterilen, herkesin eşit olduğu bir Türkiye'de yaşamaları için uğraş vereceğim.

Yaşasın kardeşlik, yaşasın dayanışma!"