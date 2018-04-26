AKP’li belediye CHP’nin seçim çadırına müdahale etti

AKP’li belediyeye sert tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Kamu gücünü muhalefete karşı sopa olarak kullananlara bunun hesabını soracağız. Böyle ucuz numaralarla bizi engelleyemezler. Ne yapsanız boş kaybedeceksiniz” dedi.

AKP’li belediyeler, daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine hiçbir gerekçe göstermeden muhalefetin seçim çalışmalarını engellemeye devam ediyor. AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin zabıta ekipleri bugün sabah saatlerinde CHP’nin Samandıra Meydanı’nda gerçekleştirdiği seçim çalışmalarına müdahale etti. CHP Sancaktepe İlçe Başkanlığı tarafından Samandıra Meydanı’nda kurulan çadır, AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin zabıta ekipleri tarafından söküldü.

Yaklaşık 40-50 kişiden oluşan zabıta ekibi, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’in talimatını uyguladıklarını belirterek hiçbir gerekçe göstermeden CHP’nin seçim çadırını bulunduğu yerden zorla kaldırdı. Zabıta ekiplerinin müdahalesine CHP’liler ve çevrede bulunan vatandaşlar da tepki gösterdi. Müdahale sırasında CHP’li Sancaktepe İlçe Başkanı Alper Yeğin ile zabıta müdürü arasında da tartışma yaşandı.





CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, AKP’li Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’in talimatıyla hiçbir gerekçe gösterilmeden CHP’nin seçim çalışmalarına müdahale edilmesine sert tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Sancaktepe İlçe Örgütümüz vatandaşlarımızı rahatsız edecek hiçbir duruma izin vermeden seçim çalışması gerçekleştiriyor. Görevi halka hizmet olan belediye, bu kamu gücünü kendisine oy vermeyenlere karşı sopa olarak kullanıyor. AKP’li belediye başkanı Ankara’daki abilerine şirin görünmek için asli görevi olan halka hizmetten başka her işe burnunu sokuyor. Bugün yaşanan olayda da hiçbir gerekçe yok, tamamen keyfi bir karar. Zannediyorlar ki biz korkacağız, geri çekileceğiz. Zannediyorlar ki biz vazgeçeceğiz, susacağız. Böyle ucuz numaralarla ne bizi engelleyebilirler ne de yaklaşmakta olan sonlarını değiştirebilirler. Ne yapsanız boş, kaybedeceksiniz” dedi.

CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Alper Yeğin de yaptığı açıklamada “Tüm siyasi partilerin stand kurup çalışma yaptığı bir meydan burası. Hiçbir vatandaşımıza rahatsızlık vermedik, vermeyiz. Ne müzik var ne de çevreye rahatsızlık verici bir görüntü. Bu çadırımıza uğrayan vatandaşlarımıza çay ikram ediyoruz, partimizle ilgili sorularına cevap veriyoruz, sohbet ediyoruz. Buna bile tahammül edemiyorlar. Burada olmazsa başka yerde yine çadırımızı kuracağız” dedi.