SP lideri, Akşener ve Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası tarih verdi

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyarette Akşener ile Karamollaoğlu kurmaylarından ayrı baş başa görüştü. Karamollaoğlu daha sonra ise Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "1-2 gün içinde her şey netleşecek" ifadesini kullandı.

24 Haziran'da gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesi SP Lideri Karamollaoğlu, iki gün önce ziyaret ettiği İYİ Parti Lideri Akşener'i sürpriz bir şekilde bir kez daha ziyaret etti. Her iki lider bir önceki ziyarete göre bu kez baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Karamollaoğlu çıkışta gazetecilerin sorularını, "Kısa görüşmelerin açıklaması olmaz. Doğru, gerçekten trafik yoğun. Allah yardım etsin. Bunların hepsi zaman içerisinde ortaya çıkacak" dedi.



SP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NU DA ZİYARET ETTİ



Karamollaoğlu 17:30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Karamolloğlu - Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından açıklama yapılmadı. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "1-2 gün içinde her şey netleşecek" ifadesini kullandı.