Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'i ziyaret etti. CHP heyeti de SP liderini ziyaret edecek.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyarette Akşener ile Karamollaoğlu kurmaylarından ayrı baş başa görüştü.

24 Haziran'da gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesi SP Lideri Karamollaoğlu, iki gün önce ziyaret ettiği İYİ Parti Lideri Akşener'i sürpriz bir şekilde bir kez daha ziyaret etti. Her iki lider bir önceki ziyarete göre bu kez baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Karamollaoğlu çıkışta gazetecilerin sorularını, "Kısa görüşmelerin açıklaması olmaz. Doğru, gerçekten trafik yoğun. Allah yardım etsin. Bunların hepsi zaman içerisinde ortaya çıkacak" dedi.

CHP HEYETİ DE SP LİDERİNİ ZİYARET EDECEK

CHP heyeti de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.



SP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET EDECEK



Karamollaoğlu 17:30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.

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