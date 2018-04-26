YSK seçim takvimini tamamladı

Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçim takvimini tamamladı.

YSK seçim takvimi çalışmasını tamamladı. Cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihi 4-9 Mayıs olarak belirlendi. Takvime göre ittifak için son başvuru tarihi 6 Mayıs olacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdi.

Seçim takvimininde cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihleri belli oldu. Buna göre 4-9 Mayıs tarihlerinde aday gösterilebilecek.

İTTİFAK İÇİN SON TARİH 6 MAYIS

Takvime göre ittifak için son başvuru tarihi 6 Mayıs olacak. Milletvekilleri aday listeleri için son tarih 21 Mayıs olarak belirlendi.

YURTDIŞINDA 12 GÜNLÜK OY VERME SÜRESİ

Yurtdışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek.