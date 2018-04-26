AKP'li başkanın 'kafirler' sözüne CHP'den yanıt

DENİZ AYHAN/SÖZCÜ- 12 Nisan’da Alanya Kadın Kolları Başkanlığı görevine gelen Özen, “Kâfirler bir olup birleşse ne çıkar… Bizim Reis lakaplı liderimiz var. Reisimizi 24 Haziran’da başkan yapacağız ” diye yazdı. Özen’in bu paylaşımına tepki yağdı.

CHP Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre ‘Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Kendisine oy vermeyen ya da oy vermek istemeyen insanları kâfir ilan eden AKP Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen hakkında ne düşünüyor? Gülay Özen'in bu sözleri kendisi için ne ifade ediyor?” diye sordu.

YARGILANMASI GEREKİYOR

CHP Çukurova İlçe Kadın Kolları Başkanı Sonay Gültekin Özel ise “Çağdaş bir ülkenin, aydın bir kadını olarak Alanya AKP Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen'in kullandığı ifadelerden utandım. Bu çağda bu nasıl bir mantık, bu nasıl bir anlayış, bu nasıl bir inanış anlamak, anlayabilmek mümkün değil. Ne demek kâfirler bir olup birleşse? Bu ülkede sadece AKP'ye oy verenler mi Müslüman? Gülay Özen'in AKP'den ihraç edilmesi bir şey ifade etmez, derhal hakkında soruşturma açılmalı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan yargılanmalıdır” dedi

SAADET: TEVBE ETSİN

Saadet Partisi Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Arıca da, “Bu sözünden dolayı tevbe etmesini ve özür dilemesini bekliyoruz, hakkımızı helal etmiyoruz. Bugün ülkemize yapılabilecek en büyük tehlike kutuplaşmadır, ayrıştırmadır” dedi.

AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Özen, paylaşıma gelen tepkiler üzerine kafirler kelimesinin yanına parantez içerisinde (Tüm Türkiye Düşmanları) ifadesini ekledi. Mesajını, “Kafirler (tüm Türkiye düşmanları) bir olup birleşse ne çıkar… “Reis” lakaplı liderimiz var bizim” diyerek değiştirdi.