26 Nisan 2018 11:41

AKP'de flaş istifa!

AKP'de flaş istifa!
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilliğine aday olmak için başkanlık görevinden istifa ediyor.
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AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugün saat 14.00'da basın toplantısı düzenleyerek milletvekili aday adaylığına başvuracak. 

AKP'de art arda istifalarAKP'de art arda istifalar

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