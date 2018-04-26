AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugün saat 14.00'da basın toplantısı düzenleyerek milletvekili aday adaylığına başvuracak.
26 Nisan 2018 11:41
AKP'de flaş istifa!
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilliğine aday olmak için başkanlık görevinden istifa ediyor.
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