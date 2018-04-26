AKP'li yazardan Gül'e bomba sözler

AKP milletvekili ve hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, köşesinde isim vermeden Abdullah Gül’e yüklendi.

Yazısında “adamlık” tarifi yapan Ünal, “Adamlık düşmanı güldürmek değil, dostu sevindirmek demektir. Adamlık, ezeli rakibin sofrasında yanaşma olmak değil, yurdunun ve yuvasının sofrasında bey olmak demektir” dedi.

“PUSUSUNU GİZLEMEYE ÇALIŞANLARI DA”

AKP’li Ünal yazısını şöyle sürdürdü:

“Millet, bugünlerde adamlık sınavına girenleri dikkatle izliyor. Kimlerin adamlık sınavından başarıyla geçtiğini, kimlerin kaldığını, kimlerin de gözünün, gönlünün sağa-sola kaydığını o derin ferasetiyle hafızasına kaydediyor.

Millet de, teşkilat da, en kritik zamanda, tarafsız görüntüsü içinde fırsat kollayanları not etmiştir. Bundan sonrası beyhude çabadır. ‘Doğrusu insan gerçekten hayret ediyor’ numarasıyla hiçbir şey olmamış gibi sükutunu ve pususunu gizlemeye çalışanları da millet ve teşkilat silinmez mürekkebiyle not etmiştir.

Millet, ‘milletin adamı’na da, adamlık sınavında tökezleyenlere de 24 Haziran’da notunu verecektir.”