Yıldırım'dan flaş Gül yorumu

Abdullah Gül ile ilgili iddiaları değerlendiren Yıldırım, 'İtibar zor elde edilir kolay kaybedilir' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül arasında br görüşme olur mu sorusuna, "Gerek olmadığı kanaatindeyim. İtibar zor elde edilir, kolay kaybedilir." dedi

Muhalefette 'çatı aday' iddialarını değerlendiren Yıldırım, "Muhalefette çok , biz de tek ses var. Çatı aday çok bilinmeyenli bir denklem. Proje akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Hırs aklın önüne geçmemelidir." diye konuştu.

Erbakan ödülleri gecesine değinen Başbakan Yıldırım, "Bazı ödül verilenleri doğru bulmadım." ifadelerini kullandı.