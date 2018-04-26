CHP İzmir'de bir aday daha

Siyasetle birlikte büyüdüğünü anlatan Şener Akdemir, “Genç ancak yaşlı bir partiliyim, 8 yaşından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi’nin içindeyim. Parti büyüklerimizden bütün seçimlerde şu sözü duyduk: “bu seçim son şansımız”... Ancak yaşanan süreçte AKP iktidarının 16 yılda ülkeyi getirdiği nokta maalesef uçurumun kenarı. 24 Haziran seçimleri hakikaten köprüden önce son çıkış. Dualist bir yönetim yapısından TEK’çi bir yönetim anlayışına geçip geçmemeyi oylayacağız. Ekonomik ve dış politika olarak büyük bir açmazın içindeyiz. Bunun için ülke yönetiminde büyük bir değişim gerekiyor” dedi.

15’LER HAREKETİ İLE ŞAH ÇEKTİK, MAT EDECEĞİZ

Cumhuriyet Halk Partisi’ne tarihi görevler düştüğünü ve 15 milletvekilinin İyi Parti’ye geçmesinin bu tarihi adımlardan biri olduğunu dile getiren Akdemir, “15’ler hareketi ülke demokrasisinin korunması için önemli ve tarihi bir karardır. Bu tip kararları köklü ve güçlü partiler ve onların üyeleri verir. Ben 15 milletvekilimizi tebrik ediyorum. Parti tarihimize baktığımızda böylesine büyük tarihi badireleri nasıl atlattığını görebileceğimiz birçok örnek var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve 15 milletvekilimiz satranç tahtasında karşı tarafa adeta şah çekti. 24 Haziran’da halkımızla birlikte mat diyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü hemen ardından Adalet Kurultayını gerçekleştirmesi ve en son hamle olan 15’ler hareketi, yüksek erezyon altında tahrip olmuş bir halkın ADALET haykırışıdır. Bu başarılı eylemlerin en sonucu; 24 Haziran seçimlerinde alınacak galibiyetle taçlandırılmalıdır. Bu eylemlere elimden gelen katkıyı sunmak için yola çıktım” diye konuştu.

ÖRGÜTÜMÜZDE GENÇLEŞME BEKLENTİSİ YÜKSEK

Genç bir siyasetçi olarak 2011 Genel Seçimlerinde İzmir’den milletvekili adayı, 2015 yılındaki önseçimlerden 14. sıradan çıkan Şener Akdemir, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir üyesi olarak bu göreve talibim” dedi. Akdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslında önseçime hazırlanıyordum ancak böylesine bir takvimde önseçim beklemek hayalcilik olurdu ve zaten parti meclisimiz bu konudaki tartışmaları son yaptığı toplantıda bitirdi. Merkez yoklaması yöntemiyle bütün adaylarımız belirlenecek.

Ülkemizin ve partimizin geleceği için bir gençleşme yaşanması gerekiyor. Halkımızda ve parti örgütümüzde bu konuda yüksek bir beklenti olduğu açık. Genç bir Cumhuriyet Halk Partili olarak listede olsam da olmasam da Türkiye ve gelecek nesiller için çalışacağım. Amacım, sadece bir siyasetçi olmak değil, siyasetin içerisinde tecrübe ile yoğrulup bu ülkenin tarihinde bir devlet adamı olabilmenin onuruyla çocuğuma temiz bir isim bırakabilmek. Bu beni yetiştiren vatanıma borcumdur.”

Şener Akdemir Kimdir?

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2010’da mezun olan ve 2011 Genel Seçimlerinde Türkiye’nin en genç milletvekili adayı olarak seçimlere katılan Şener Akdemir Almanya’da Berlin School and Economics Law’da Avrupa Ekonomileri daha sonra da Çin Halk Cumhuriyeti’nde Southwestern Universty Finance ant Economics’de Çin Ekonomisi olmak üzere iki yüksek lisans tamamladı. Siyaseti de beraberinde yürüten Akdemir, 2015 yılında yapılan önseçimlere katıldı ve önseçimde İzmir 2. Bölgeden 14. sırada çıktı. Akdemir, 2014’ten bu yana Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu’nda Başdanışman ve İdari Müdür olarak görev yapmaktadır.