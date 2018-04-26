Kılıçdaroğlu'nun danışmanı istifa etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu İzmir’den milletvekili adayı olmak için kamu görevinden istifa etti.

Türkiye 24 Haziran’daki erken seçime hazırlanırken, milletvekili adaylığı için önemli isimler de bir bir yola çıkıyor. Liste hareketliliğinin en çok yaşanması beklenen partilerin başında gelen Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) parti yöneticiliği ve kamu görevlerinden istifa için açıklanan son günde trafik hızlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu da İzmir’den milletvekilli seçilmek için yola çıkan isimler arasında girdi. 2015 yılı Haziran ayında yapılan genel seçimde ön seçimden çıkarak milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Bozoğlu kamu görevinden istifa ederek bir kez daha İzmir’den parlamentoya girmek için yola çıktı.Bozoğlu istifasını TBMM'ye sundu.