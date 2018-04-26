Baskın seçim kararını alan AKP/Saray hükümeti, 24 Haziran’da herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için her türlü yola başvurmayı sürdürüyor.

BİRGÜN- Baskın seçim kararından günler sonra apar topar Anayasa Komisyonu’ndan geçirerek Meclis’e sevk ettiği ‘Anayasa Uyum Paketi’ ile oyunlarına devam ediyor.

Medyayı kontrolü altına alan, rakip partilerin seçime katılmasını engellemeye çalışan AKP, hamleleri boşa düşürüldükçe yeni bariyerler inşa etmeyi sürdürüyor. İYİ Parti’nin seçime girmemesi için gerçekleştirdiği manevraların CHP’nin taktiğiyle boşa düşmesinin ardından AKP şimdi de uyum yasaları üzerinden yeni engeller çıkarma niyetinde.

İktidarın seçim oyunları madde madde şöyle sıralanıyor:

1 İYİ Parti engeli: AKP hükümeti ve Erdoğan ilk olarak İYİ Parti’nin merkez sağda kendisine karşı yaratacağı yarılmayı engellemek amacıyla bu partinin seçime girmemesi için YSK üzerinden birtakım manevralar yaptırdı. CHP’nin 15 milletvekili vermesiyle AKP’nin oyunu boşa düşürüldü. CHP’den gelen vekillerle İYİ Parti seçime girebilecek ve Cumhurbaşkanı adayı çıkarabilecek yetkinliğe ulaştı. Bu hamleden birkaç saat sonra günlerdir karar almayan YSK, birden bire İYİ Parti’nin seçime girme yeterliliğine sahip olduğunu açıkladı.

2 Beş günde 100 bin imza bariyeri: Siyasi iktidarın tek seçim oyunu bununla da sınırlı değil. Meclis’te grubu bulunmayan partilerin ya da bağımsız adayların aday olabilmesi için 100 bin imza sınırının yanında beş günlük zaman kısıtlaması da getirdi. Buna göre bağımsız aday beş gün içinde 100 bin imza toplamak zorunda. Seçmenler imzalı aday gösterme belgesini ilçe seçim kurullarına verecek. İmzaları içeren başvurular YSK tarafından incelendikten sonra 100 bin imza şartını yerine getiren bağımsız adaylar ilan edilecek. Bir kişi ancak bir ismi imza ile aday gösterebilecek.

3 Yüz otuz bin TL koşulu: Bağımsız adayların 100 bin imza toplaması da seçime girmesi için yeterli değil. Uyum Paketi’ndeki detaylara göre bağımsız aday 100 bin imzanın yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirleyeceği bir hesaba 130 bin lira yatırmak zorunda.

4 Uyum yasaları: Erken seçimle ilgili en tartışmalı ve muğlak konulardan biri uyum yasaları. Referandumun ardından getirilecek yeni sistemin mevcut kanunlara uyumlaştırılmasına yönelik ‘uyum paketi’ seçim kararından günler sonra, pazartesi akşamı, Anayasa Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Uyum Paketi ancak dün Meclis Genel Kurulu’na getirilebildi. Muhalefet partilerinin de erken seçim kararı açıklandıktan sonra en büyük eleştirileri de bu yönde oldu.

5 Medya ablukası: AKP hükümeti baskın seçim kararından kısa bir süre önce medyaya operasyon yaparak Hürriyet ve Posta gazetelerinin yanı sıra CNN Türk ve Kanal D televizyonlarıyla birlikte DHA’yı elinde bulunduran Doğan Grubu’nun el değiştirmesini sağladı. Doğan Grubu yayınları yandaş Demirören grubuna Ziraat Bankası’ndan kullandırılan tartışmalı ‘ballı’ krediyle devredildi.