Demirtaş’ın adaylığı engellenirse...

Demirtaş’ın adaylığının engellenmesi durumunda ise HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu’nun aday olabileceği ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP’de 24 Haziran’da partinin cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş’ın ismi üzerinde büyük oranda uzlaşma sağlanırken, Demirtaş’ın resmen aday olarak açıklanmasının olası bir ceza ihtimaline karşı son ana kadar bekletileceği kaydediliyor.

Demirtaş’ın adaylığının engellenmesi durumunda ise HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu’nun aday olabileceği ifade ediliyor. HDP’de dün Parti Meclisi (PM) toplantısı yapıldı. Geç saatlere kadar süren HDP PM toplantısının ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı da yapıldı.

Edinilen bilgiye göre HDP’de cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş’ın ismi üzerinde büyük oranda uzlaşma sağlandı.

Demirtaş’ın adaylığının resmi olarak açıklanması konusunda hem seçim takvimi hem de 30 Nisan tarihinde Demirtaş hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak duruşmanın beklenmesi gerektiği görüşü dile getiriliyor.