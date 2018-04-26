Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair, 7140 Sayılı Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
26 Nisan 2018 08:28
Uyum paketi Resmi Gazete'de
"Anayasa değişiklik uyum paketi" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Çok Okunanlar
-
Yıldırım'dan flaş Gül yorumu
-
RTÜK'ten erken seçim açıklaması
-
CHP İzmir'de bir aday daha
-
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı istifa etti
-
Bahçeli başvurusunu yaptı
-
İktidarın seçim oyunları
-
Bir istifa daha
-
'Bu iktidarın elinde artık çok az sayıda cephane kaldı'
-
Erdoğan'a büyük şok: İşte son anketten çarpıcı sonuçlar
-
Uyum paketi Resmi Gazete'de