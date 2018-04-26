Uyum paketi Resmi Gazete'de



Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair, 7140 Sayılı Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.