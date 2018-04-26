26 Nisan 2018 08:28

Uyum paketi Resmi Gazete'de

Uyum paketi Resmi Gazete'de
"Anayasa değişiklik uyum paketi" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
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Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair, 7140 Sayılı Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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