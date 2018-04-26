İşte CHP'nin aday kriterleri

İklim Öngel/ Cumhuriyet- Kılıçdaroğlu, toplantıda Gül’ün adaylığı ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını, parti tabanının hassasiyetini bildiklerini söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le ittifak çerçevesinde yaptığı zirvenin ardından CHP Grubu’nu Genel Merkez’de topladı. Basına kapalı olarak yaklaşık 4 saat süren toplantıda, cumhurbaşkanı adayının nasıl bir isim olması gerektiği, seçim sürecinde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre; toplantıda 24 Haziran seçimlerinde kişilerin değil sistemin oylamasının yapılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Milletvekili seçimleri çok önemli. Parlamentoda çoğunluğu almamız lazım. Hedef en az 301 milletvekili” dediği öğrenildi.

Adaylar için komisyon

Toplantıda; başında Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi ile Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Tekin Bingöl’ün bulunduğu milletvekilliği için aday belirleme komisyonu kuruldu. Toplantıda söz alan milletvekilleri CHP’nin nasıl bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması gerektiğini anlattı. Milletvekillerinin görüşlerinde adayın mutlaka CHP’li bir isim olması gerektiğinin altı çizildi.

Kampanya ‘ekonomi’ üstüne

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda seçim sürecinde yürütülecek kampanyada her geçen gün kötüleşen ekonominin ön planda olacağını söylediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayına ilişkin de “Mevcut iktidarın yumuşak karnı ekonomi. İyi bir kadro ve programla gelmeli. Erdoğan dilini kullanmayan, Türkiye’nin sorunlarını bilen, çözüm üreten, başarı öyküsü olan ve topluma güven verecek bir aday” tanımı yaptığı öğrenildi. Milletvekillerinin de bu tanımı desteklediği belirtildi. Edinilen bilgiye göre; toplantıda milletvekillerinin Gül’ün adaylığına ilişkin “‘Gül aday olmak istiyorsa SP’den olsun. İkinci tura kalırsa, o zaman değerlendirilir” diyerek parti tabanının tepkisine de dikkat çektiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun ise “‘Parti tabanının hasasiyetini, düşüncelerini, duygularını biliyoruz ve değerlendiriyoruz” karşılığı verdiği, Gül ile ilgili haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını belirttiği öğrenildi. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen Muharrem İnce’nin söz alarak “Adayım, yetki istiyorum” dediği belirtildi. Bir diğer isim İlhan Kesici’nin de “Görev verilirse yaparım” dediği öğrenildi.