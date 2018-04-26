CHP'li Muharrem İnce: Seçilirsem...

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın "Muharrem İnce'den bomba açıklamalar" başlıklı bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

MUHARREM İnce’yi aradım.

Daha “Ne oluyor” falan demeden...

Başladı seçim manifestosunu açıklamaya...Dedi ki:

“Adayım... Kazanacağıma inanıyorum.”

Dedi ki:

“Cumhurbaşkanı yardımcılarını baştan ilan edeceğim: Bir yanıma muhafazakâr bir ismi, bir yanıma milliyetçi bir ismi, bir yanıma bir Kürt’ü, bir yanıma bir Alevi’yi alacağım Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak.”

Dedi ki:

“Huzur vaat edeceğim. En büyük vaadim huzur olacak.”

Dedi ki:

“Restorasyon süreci başlatacağım. Adım adım hukuk devletine, parlamenter sisteme, kuvvetler ayrılığına geçişi sağlayacağım.”

Dedi ki:

“İlk turda her parti kendi adayını çıkarmalı. Çatı adayıyla olmaz. İlk turda her parti kendi adayını çıkarırsa ikinci tur garanti olur.”

Dedi ki:

“İkinci turda ben kazanırım. Ben Kürtlerden de oy alırım. Benim dokunulmazlık konusunda hangi tavrı koyduğumu Kürtler gayet iyi biliyor.”

Dedi ki:

“Erdoğan’ın karşısında ikinci tura ben kalmazsam Meral Akşener kalırsa... Benim desteğim ona olur. Abdullah Gül kalırsa... Benim desteğim ona olur. Sonuna kadar desteklerim. Miting yaparım.”

Dedi ki:

“Ama ikinci tura ben kalırsam... Onların da beni desteklemelerini beklerim, isterim.”

Dedi ki:

“Seçilirsem Beştepe’de oturmam. Çankaya Köşkü’ne geçerim.”

Dedi ki:

“Beştepe’yi satacağım.”

Dedi ki:

“En büyük hayalim sokakta tek başına yürüyebilen, bisikletiyle dolaşabilen, çevresinde koruma ordusu olmayan bir Cumhurbaşkanı olmak...”

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