'Kılıçdaroğlu CHP’nin adayını Akşener’e açıkladı'

İKLİM ÖNGEL, SELDA GÜNEYSU/ CUMHURİYET- Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı ve “sıfır baraj ittifakı” görüşmeleri kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrasında, “ortak aday çıkarma” formülünün yaşama geçme şansı, Akşener’in adaylıkta kararlılık ifade etmesi ve Abdullah Gül seçeneğine de CHP’nin mesafeli olması nedeniyle azaldı.

Muhalefette, seçimin ilk turunda her partinin kendi adayını çıkarması, ikinci tura kalan muhalefet adayını diğerlerinin desteklemesi görüşü öne çıktı. CHP’nin, hayır cephesinde yer alan partilerin milletvekili genel seçiminde “sıfır baraj ittifakı” önerisine ise Akşener’in, “HDP’nin yer almaması” koşuluyla destekleyeceklerini bildirdiği öğrenildi. Görüşmelerin hemen ardından da CHP heyeti, Demokrat Parti’yi ziyaret ederek, ittifak önerisi götürdü. Muhalefet cephesinde ittifak görüşmeleri hız kazandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i üçüncü kez kabul etti. Görüşmede liderlerin yanı sıra CHP’den Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, genel başkan yardımcıları Haluk Koç, Muharrem Erkek, Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İYİ Parti genel başkan yardımcıları Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Aytun Çıray hazır bulundu. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 saat süren görüşmede, CHP’nin 7 partiyi de içine alan sıfır baraj teklifine İYİ Parti’nin sıcak bakmadığı, İYİ Parti’nin kampanya sürecinde olası bir yol kazası nedeniyle HDP’nin içinde olan bir ittifakı istemediği öğrenildi. Akşener, Kılıçdaroğlu’na, “İYİ Parti’nin, MHP tabanından yüzde 6 oranında oy aldığını, HDP’nin bu ittifaka dahil olması durumunda MHP’den gelen yüzde 6’lık oyun yeniden MHP’ye kayabileceğini” ifade etti. Bunun üzerine CHP’nin, CHP, İYİ Parti, SP, DP ve Bağımsız Türkiye Partisi’ni içine alacak şekilde beşli bir ittifak modelini önerdiği öğrenildi. İYİ Parti’nin bu öneriye yetkili kurullarında değerlendirdikten sonra yanıt vereceği kaydedildi. Ancak, Akşener’in, “HDP dışındaki ittifaka sıcak baktığı” ifade edildi.

‘CHP’nin adayı belli’

Görüşmede, Akşener’in adaylığında ısrar etmesinin ve Gül ile ilgili değerlendirmelerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Akşener’e “CHP’nin adayını açıkladığı” öğrenildi. “CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlediğini” ifade eden Kılıçdaroğlu, “Basın üzerinden bizi yönlendirmeye çalışıyorlar. Biz, Abdullah Gül’ü aday göstermeyeceğiz” dedi. Bunun üzerine de Akşener, Kılıçdaroğlu’na, “CHP’de Gül’ün çatı adayı olması noktasında çalışan isimler var. Bu kişiler toplumda CHP’li kimlikleriyle bilinen kişiler. Ben 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bir çatı altında olmayacağım. Bizim ittifakımız milletle. Milletvekilliği seçimlerinde de Saadet ve DP ile olacak” değerlendirmesinde bulundu. Görüşmede, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığı ile ilgili de Akşener, “kesin tavır” koydu. 2007 yılında, Meclis’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini anlatan Akşener, “o sürede Sabih Kanadoğlu’nun açıklamalar yaptığını, Meclis’te 367 krizinin ortaya çıktığını ve cumhurbaşkanı seçilemeden Türkiye’nin seçimlere gittiğini” anımsattı. Seçimlerin hemen ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin devreye girdiğini ve Gül’ün cumhurbaşkanı seçildiğini anlatan Akşener, “Bahçeli’nin bu durumu hâlâ seçmenine anlatmakta zorlandığını” söylediği ileri sürüldü. Bu örneğin ardından da Akşener’in, “Ben böyle bir sorumluluk almak istemem. Siz de CHP olarak seçmeninize sadece bugün değil, yarın da Gül’ü anlatmakta zorluk çekersiniz” dediği kaydedildi. Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından Genel Merkezi’ne dönen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de burada Başkanlık Divanı’nı topladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu aynı saatlerde kapalı grubu toplayarak Cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesi için yetki istedi.

CHP DP’ye gitti

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin ardından CHP heyeti, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Uysal, “Bu seçim Türkiye’nin derinden nefes almasına vesile olması adına bu gelişmeleri olumlu buluyoruz” derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da “Çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

'Kirli senaryoyu ortadan kaldırdı'

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak basın toplantısı yaptı. Akşener ziyaretin, kendilerine gösterdikleri o üstün demokrasi hamlesine yönelik teşekkür etmek amaçlı olduğunu belirterek “Çok kirli bir senaryoyu ortadan kaldıran bir sonuçla karşı karşıyayız ve Türkiye’de demokrasinin, milletin sesinin, hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesi için gerekeni yapmak üzere onlar bir adım attılar. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz’’ dedi. 100 bin imza ile aday olduğuna tekrar vurgu yapan Akşener, “Türkiye’nin siyasetini geçmişten itibaren tanzim etmek istemeye kalkışacaklar, bu hisle Türkiye siyasetini, bizleri tanzim etmeye kalkanların burada başarısız olacağı açıktır’’ dedi.

‘Demokrasiye katkı’

Kılıçdaroğlu ise şöyle konuştu: “Bir siyasi partiye karşı kumpas kurulması, onun seçimlere katılmaması için pek çok davranış sergilenmesi bizim içimize sindireceğimiz bir olay değildir. Dolayısıyla bizim yaptığımız İYİ Parti’ye katkıdan çok daha öte, demokrasiye katkıdır. Bütün vatandaşlarım 25 Haziran sabahına huzur içerisinde uyanacaklar. Dolayısıyla bu demokratik birlikteliği sürdürmenin, demokrasiye inanan bütün partiler açısından da önemli olduğunu düşünüyorum.’’