Daha çok 'özgürlük' gazetecilere hapismiş!

Erdoğan’ın "daha çok demokrasi ve özgürlük” vaadinden 24 saat sonra Cumhuriyet çalışanlarına hapis cezaları yağdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Meclis grup toplantısında “Daha çok demokrasi, özgürlük ve zenginlik” vaadinde bulunmuştu. Türkiye’yi 16 yıldır tek başına yöneten Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonrası için taahhüt gibi “İki ay sonra büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına giden yolun önünü tamamen açacağız. Yeni dönem daha fazla demokrasi, refah ve zenginlik; daha geniş özgürlük; daha güçlü hukuk devleti dönemi olacak.” açıklamalar yapmıştı.

Erdoğan’ın daha çok hukuk ve özgürlük vaadinin üzerinden 24 saat geçmeden, sadece yaptığı haberler nedeniyle yargılanan Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarına ceza yağdı. Türkiye bu kararla basın özgürlüğündeki siciline bir kara leke daha çalmış oldu.