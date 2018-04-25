CHP'den Abdullah Gül hakkında yeni açıklama

Grup Toplantısı'na Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, uzun bir süredir tedavi gören Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan ve yurt dışında görevli heyetler dışında bütün milletvekillerinin katıldığını aktaran Özel, 42 milletvekilinin söz alarak görüş bildirdiğini kaydetti.

FOX TV'den CHP'nin adayı için sürpriz isim

Özel, toplantının başında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açılış konuşması ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın da sunum yaptığını, ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ittifak sürecinin yürütülmesi ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda oy birliğiyle yetki verildiğini bildirdi.

Bundan sonraki süreçte, Kılıçdaroğlu'nun partiler arası temasları, ya bizzat ya da görevlendirdiği yöneticiler aracılığıyla sürdüreceğini vurgulayan Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını tamamen belirginleştikten sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

CHP Parti Grubu kararını verdi

Özel, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Kılıçdaroğlu'na bu yetki verilirken, Abdullah Gül olmasın şartı gündeme geldi mi?" şeklindeki soru üzerine Özel, bu konuda çok spekülasyon yapıldığını, kendisinin ve Tezcan'ın yapmış olduğu açıklamadan sonra böyle bir tartışmanın partinin gündeminde olmadığının açıklık kazandığını, bu konuda herhangi bir tartışmanın bulunmadığını bildirdi.

- "KİMSEYİ RENCİDE ETMEK İSTEMİYORUZ"

"Abdullah Gül, CHP'nin gündeminden çıkmıştır diyebilir miyiz?" sorusunu Özgür Özel, şöyle yanıtladı:

"CHP'nin adayı konusunda daha önce çokça tanımlamalar yapmıştık. Açıklandığında tüm CHP'lilerin büyük bir memnuniyetle kabul edeceği, hiçbirinin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacağını söylemiştik. Bu anlamda zaten CHP'nin gündeminde böyle bir tartışma yoktu. Burada bir yanlış anlaşılma olmaması gerekir. İlkelerin ve geleceğe bakış açısının ifade edilmesi gerektiği bir süreçte sunni olarak bir ismin tartışmaya açılması sonucunda... Kimseyi de rencide etmek istemiyoruz. Örneğin, Saadet Partisi'nin adayı olabilecek Sayın Abdullah Gül'ün ismiyle ilgili bizim bir tartışma yürütmemiz mümkün değil. Bir kez daha tekrar etmemiz gerekirse, Sayın Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok."

"CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağının" sorulması üzerine Özel, "Bu konuda tüm yetki Sayın Genel Başkan'da. Elimizde bir seçim takvimi taslağı var. Bu takvim doğrultusunda en uygun zamanda CHP'nin adayı açıklanacak." dedi.

- "YÜKSEK BİR UMUT VE TAM MUTABAKAT"

"Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sürpriz bir isimin olup olmayacağı"na dair soruya karşılık Özel, şunları kaydetti:

"Bu kadar herkesin birbirini tamamladığı, üzerinde tam bir mutabakatın olduğu, bu kadar morallerin yüksek olduğu, gelecekle ilgili kaygıların bu kadar az, umutların bu kadar fazla dillendirildiği kapalı grup toplantısına ilk kez şahitlik ediyorum. Bugün bu kadar coşkulu, heyecanlı... Pazar günü büyük bir kumpası bozmanın verdiği özgüven, bunun toplumda yarattığı tepki ve bunun ortaya çıkardığı büyük bir dalga ve bu anlamda toplumun tüm kesimlerinden CHP'ye yönelik olarak yapılan olumlu değerlendirmelerin morali bugün grup toplantısına yansıdı. Birbirini tamamlayan, birbirine katkı sunan, geleceğe ait umutları pekiştirerek artıran ve kendi kendine umudun yükseldiği bir toplantı oldu. Bugünkü toplantıyı nasıl özetlerseniz derseniz, yüksek bir umut ve tam bir mutabakat."

Özel, "Kılıçdaroğlu, kapalı grup toplantısında, ekonomiden anlayan bir cumhurbaşkanı adayı profilini çizdiği yönünde bilgi var. Bu konuda ne diyeceksiniz?" şeklindeki soruyu yanıtlarken, bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'yi ziyaret ettiğini, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile Demokrat Parti'ye ve Saadet Partisi'ne gittiklerini hatırlattı.

- "HİÇBİR MİLLETVEKİLİ İTİRAZ ETMEDİ"

Yarım güne üç parti ziyaretinin sığdığı bir süreçte "mekik diplomasisinin" artacağına işaret eden Özel, "Önümüzdeki günlerde meselenin tamamen olgunlaşacağı konusunda hepimiz hemfikiriz. Bugün, yapılan bir görüşmeden sonra hızla planlanan iki görüşme takip etti. O anlamda bir takvimden ziyade esnek bir takvim. Sayın Genel Başkanın yetkisinde ve sorumluluğunda yürütülecek ve bizlerin katkı verebileceği bir süreçten bahsedilebilir." ifadesini kullandı.

"CHP üyesi olmasa da itiraz edilmeyecek bir cumhurbaşkanı adayının çıkarılıp çıkarılmayacağının" sorulması üzerine Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Genel Başkanın yaptığı tanım çok geniş, çok net. Tüm dinleyenlerin böyle olmalıdır dediği bir tanım. İçinden sadece bir niteleme sıfatı çekip onun üzerinde durmak da istemem. Sayın Genel Başkanın yaptığı tanıma hiçbir milletvekilimizin itiraz etmediği gibi son kararın verildiği, son noktaya gelindiği gibi bir durum olsaydı, zaten başka bir şey olurdu. Görüşmeler sürüyor. CHP, hiçbir CHP'linin itiraz etmeyeceği ve yükselmekte olan umudu büyük bir dalgaya dönüştürebilecek bir adayı tespitin arifesindedir."

- TOPLANTIDAN NOTLAR

Edinilen bilgiye göre, toplantıda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer partilerin genel başkanlarıyla yaptığı ittifak görüşmeleri hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

Ardından söz alan milletvekilleri, CHP'nin mutlaka kendi adayını çıkarması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Toplantıda, bazı milletvekillerinin, cumhurbaşkanı adayı olarak Grup Başkanvekili Özgür Özel'i, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'yi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i önerdiği belirtildi.

Milletvekillerini dinledikten sonra konuşan Kılıçdaroğlu'nun, "Türkiye'nin ekonomisinin kötüye gittiğini" vurgulayarak, ekonomiden anlayan, ekonomi konusunda başarılı çalışmaları olmuş bir cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin önemine işaret ettiği öğrenildi.