Gürsel Erol'dan tüzük değişikliği önerisi

DÜZGÜN HABER - 9-10 Mart tarihlerinde yapılacak Tüzük Kurultayı için CHP Genel Merkezi, PM üyeleri, Milletvekilleri ve İl Başkanlarının önerilerini 23 Şubat tarihine kadar Ankara’ya yollamalarını talep etti. CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol da önerilerini Genel Merkez’e ulaştırdı. Erol, Genel Merkez’e sunduğu 10 maddelik değişiklik talebi arasında şunları yer alıyor:

BAZI MYK ÜYELERİNİ PM SEÇSİN

1)Genel Başkan Merkez Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. MYK üyeleri Parti Meclisi tarafından salt çoğunluk ile seçilir. Genel Sekreter oylaması Parti Meclisi’nden ayrı yapılır. Genel Başkan, Parti Meclisi üyeleri arasından ARGE-BYKP’den, Dış Politika’dan, Ekonomi’den ve İdari-Mali İşler’de sorumlu genel başkan yardımcılarını atamalarını kendisi yapar. Parti Meclisi’nden seçilen diğer MYK üyelerinin görev alanlarının belirlenmesi Genel Başkan tarafından yapılır.

MİLLETVEKİLİ OLMASINLAR

2)MYK üyeleri, milletvekili ve belediye başkanı adaylığı için başvuru yapamaz. Bu görevlere aday olamazlar.

PM ÜYELERİNE DE ADAYLIK FRENİ

3)Parti Meclisi üyeleri milletvekili ve belediye başkan adaylıkları için merkez yoklaması adaylık başvurusu yapamazlar.

ÖN SEÇİM ESAS OLSUN

4)Milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimlerinde parti adaylarının belirlenmesinde ön seçim yöntemi esastır.

MERKEZ YOKLAMASINA SINIRLAMA

5)Milletvekilliği seçimlerine yönelik, bir seçim bölgesinde birden (1) fazla merkez yoklaması ile aday belirlenemez.

ÜÇ DÖNEM SINIRI GELSİN

6)Milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği üst üste üç (3) dönemden fazla yapılamaz.

KONTENJAN ADAYLIĞINA SINIRLAMA

7)Mahalli ya da genel seçimlerde milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi adayı olan kişi bir (1) defadan fazla merkez yoklamasıyla aday gösterilemez.

BAŞKANLAR ÖN SEÇİMLE BELİRLENSİN

8)Nüfusu 50.000’den fazla olan seçim bölgelerinde aktif üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı talebiyle belediye başkanı ve belediye meclisi üyeliği adaylıklarının belirlenmesi ön seçim ile yapılır.

BÖLGE BAŞKANLARI ATANSIN

9)Parti Meclisi’nin salt çoğunluğu ile yedi (7) bölgede bölgesel siyaset planlaması, il örgütlerinin bölgesel diyaloğu denetimi ve seçim kampanyalarını yürütmek örgütler arası koordinasyonu sağlamak amacıyla Bölge Başkanlıkları ataması yapılır. Yetki ve çalışma alanları yönetmelikçe düzenlenir.

AİDAT ÖDEMEYEN KATILMASIN

10)Ön seçimde oy kullanacak üyelerin ön seçim tarihinden altı (6) ay öncesine kadar aidat ödemelerini düzenli yapmış olmaları zorunludur. Aidatların ön seçim tarihi açıklandıktan sonra toplu olarak yatırılması, bu konuda yönetim organlarının karar alması üyenin önseçimde oy kullanmasını sağlayamaz.