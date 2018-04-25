Son seçim anketinde Saray ittifakına şok!

Avukat Fidel Okan, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programında, SONAR'ın son seçim anketini açıkladı. Ankete göre, AKP ve MHP'nin Saray ittifakı yüzde 46.9, CHP ise yüzde 23.8.

Ünlü anket şirketi başkanı 24 Haziran için kesin konuştu

SONAR araştırma şirketinin son anketini açıklayan Fidel Okan, "İktidar seçimi kaybetti ancak muhalefet henüz kazanamadı" şeklinde konuştu. SONAR'ın anketine göre, AKP-MHP ittifakı yüzde 50'yi geçemiyor, yüzde 46.9 olan Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alan muhalefet partilerinin oy oranı ise şöyle:

CHP yüzde 23.8, İyi Parti-Saadet İttifakı yüzde 14.5, HDP ise barajı aşarak 11.3 oy oranına ulaşabilir.

Fidel Okan anket sonuçlarını yorumlarken İyi Parti-Saadet ittifakının oy potansiyelinin giderek artabileceğine de işaret etti. Anket yapıldığında İyi Parti ve SP'nin ayrı ayrı ankete katılanlara sorulduğunu, ittifakın sorulmadığını ifade eden Okan, İyi Parti-SP ittifakı kurulduğunda oy oranının yükselebileceğini söyledi.

Okan açıklamasında, "Dışarı çıktığınızda da gerçekten iktidara yönelik ciddi kırgınlıkların oluştuğunu, iktidarın kendi tabanında da ciddi huzursuzlukların baş gösterdiğini, bu kadar da olmaz denmeye başlandığını görüyorsunuz" diye konuştu.

CHP'nin İyi Parti'ye seçime girmesi için 15 Milletvekili vererek çok iyi oyun kurduğunu söyleyen Fidel Okan, iktidarın seçimi kazanmak için tek çaresinin muhalefetin yapacağı hataları beklemek olduğunu ifade etti.

Fidel Okan, ana muhalefetin seçimi bu tabloya rağmen kendi bireysel hatalarından dolayı kaybetmesi durumunda ilginç bir yorum yaparak CHP yönetiminin kendilerini CHP Genel Merkezi çatısından el ele tutuşarak aşağı atmaları gerektiğini söyledi.