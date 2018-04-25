25 Nisan 2018 20:00

CHP Parti Grubu kararını verdi

CHP Parti Grubu kararını verdi
Kılıçdaroğlu, CHP PM'den sonra CHP'nin milletvekillerini toplamıştı.
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Habertürk'ün geçtiği son dakika habere göre, CHP Parti Grubu aday belirlemek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verdi.

PM SONRASI VEKİLLER DE 'YETKİYİ' KILIÇDAROĞLU'NA VERDİ

Kılıçdaroğlu dün Parti Meclisi üyeleriyle yaptığı toplantı sonrası bugün de CHP'li vekillerle Genel Merkez'de toplantı gerçekleştirdi. 4 saat süren toplantınını ardından yapılan oylamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek konusunda tam yetki verildi.

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