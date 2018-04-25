Başbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül açıklaması

Yıldırım: "Ne eski yerinize ne yeni yerinize yaranamazsınız."

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya dönüşü gazetecilerin sıorunlarını yanıtladı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına dair soruya Yıldırım, "İçinde bulunduğunuz önemli bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ve başka yere geçtiğinizde ne eski yerinize ne yeni yerinize yaranırsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir" dedi.

Yıldırım'ı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AKP Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım ile Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da Ankara'ya geldi.