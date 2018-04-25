TKH'den 24 Haziran kararı

Türkiye Komünist Hareketi, 24 Haziran’da gerçekleşmesi planlanan erken seçimleri 'korsan seçim' olarak tanımlayarak sandığa gitmeyeceklerini belirtti.

TKH tarafından yapılan açıklamada 24 Haziran’a çekilen seçimlerin AKP-MHP ittifakının önceden planlı bir “darbesi” olduğu savunulurken “Her seferinde ‘kurtulmak için son bir kez’ diye emekçi halkımızın önüne çıkartılan seçeneklerin bugüne kadar hiçbir yarar sağlamadığı açıktır. Daha 4 yıl önce Erdoğan’a alternatif diye gösterilen aday bugün Erdoğan’a oy verecektir” denildi.

“OHAL koşullarında yapılacak seçimlerin güvenliğinden söz edilemeyeceği” belirtilen açıklamada, emekçilerin temsilcilerinin de seçim dışı bırakıldığı hatırlatılıp “sosyalist, komünist ve emekten yana olan partilerin, YSK tarafından ‘yeni düzenleme adıyla’ yok sayıldığı” savunuldu.

“Yapılacak seçimin gayri meşru olduğunu” iddia eden TKH , “Emekçilerin ölüm ile sıtma arasında seçim yapmaya mahkum bırakıldığı bu adaletsiz oyunun komünistler bir parçası olmayacak, düzenin taraflarından birini seçmeyecektir” diyerek, seçimi boykot edeceklerini ilan etti.