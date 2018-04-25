'Saray türkücüsü' İbrahim Tatlıses aday oluyor

Egedesonsöz'de yer alan habere göre, Tatlıses, AKP İzmir’den milletvekili adayı olmak için çalışmalara başladı.

Daha önce memleketi Urfa’dan üç kez adaylık başvurusu yapan Tatlıses, bir kez de bağımsız aday olmuştu.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İzmir’e yerleşen Tatlıses bir yandan tedavi sürecini yürütürken diğer yandan şirketlerini aktif olarak çalıştırıyor. İnşaat projeleri başta olmak üzere birçok alanda yatırımları bulunan Tatlıses, uzun süredir İzmir’de yaşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonuna destek vermek için Hatay’a giden ünlü heyetinde yer alan Tatlıses, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte “Yaylalar” türküsünü söylemişti. Tatlıses’in türkünün içine Münbiç ve Afrin’i de eklemiş, türküyü operasyona uyarlamıştı.