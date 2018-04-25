Okulları bölen tasarı Meclis'te kabul edildi

Aralarında İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu 10 üniversitenin bazı bölümlerinin yeni kurulacak üniversitelere bağlanması, ayrıca 3 yeni ve 2 vakıf üniversitesinin kurulmasını öngören tasarı komisyonda kabul edildi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarıyı görüşmek üzere toplandı.

Tasarının görüşmelerinde söz alan AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Türkiye'de üniversitelerin gelişme seyrine bakıldığında iyi sonuçlar çıktığını ifade etti.

İsen, "Doğramacı'nın hatıralarına bakıldığında Hacettepe Üniversitesinin açılışına bile karşı çıkıldığını görüyoruz. Özal ile birlikte başlayan bilimin Anadolu'ya yayılması Türkiye için iyi sonuçlar verdi" dedi.

Anadolu'ya açılan üniversitelerin iyi performans sergilediğini belirten İsen, çok amaçlı, çok kampüslü üniversitelere yönelinmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, ilkesel olarak itirazları bulunduğunu vurgulayarak, komisyon üyelerinin bir çoğunun, bu üniversitede çalışanların, bu tasarıdan etkileneceklerin düzenlemeden haberdar olmadığını savundu. İrgil, tartışma ortamı yaratılması, tasarıyla ilgili olanların da fikirlerinin alınmasını istedi.

Üniversitelerin anılarının, öykülerinin bulunduğunu aktaran İrgil, birden bire markaların adının bir günde değiştirilip, yok edilemeyeceğini bildirdi.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, yükseköğretimle ilgili hayati kararlar almanın son derece kritik bir süreç olduğunu, rastgele, hızla yapılacak şeyler olmadığını söyledi.

İstanbul Üniversitesinin bölünemeyeceğini, bunun için hiçbir gerekçe bulunmadığını ifade eden Akaydın, hantal olmayan bir yapı sağlamanın düzenlemelerle mümkün olduğunu belirtti.

Akaydın, dünyada İstanbul Üniversitesi'nin 2-3 katı öğrencesi olan üniversiteler olduğuna işaret ederek, İstanbul Üniversitesi'nin bilime en çok katkı sunan tıp, eczacılık, orman fakültelerinin yeni kurulacak üniversiteye aktarılacağını anımsattı. Akaydın, yeni kurulacak İbni Sina Üniversitesi'nin tanınmasının ise uzun zaman alacağını vurgulayarak, üniversitelerin yaşlarıyla övündüğünü dile getirdi.

Akaydın, tasarının geri çekilmesini istedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, İstanbul'da 3 devlet, 65 vakıf üniversitesi olduğuna işaret ederek 65 vakıf üniversitesinin, üniversite eğitiminin özelleştirildiğinin, kazanç kaynağı olduğunun, ranta dönüştüğünün göstergesi olduğunu savundu.

Türkiye'de üniversiteli işsizlik oranının yüzde 30 olduğunu iddia eden Usluer, "Biz üniversite diplomasını insanlar iş bulsun diye mi yoksa ceplerinde bir kenarda diploması olsun diye mi veriyoruz?" diye sordu.

Usluer, "Bu tasarı yasalaştığında, 2017-2018 yılının sonunda bu üniversitelerde okuyan kişiler, şu üniversiteye dahil olacak diyoruz. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde okuyan öğrenci, yeni açılan İstanbul İbni Sina Üniversitesine dahil olduğunda diploması İstanbul mu yoksa İbni Sina üniversitelerinden mi olacak? " sorusunu yöneltti.

Usluer, tasarının reddedilmesi gerektiğini, yangından mal kaçırmayı bırakıp, akademisyen, ülkesini seven yurttaşlar gibi düşünmeleri gerektiğini kaydetti.