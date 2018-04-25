Sındır: Kabul edilebilir bir durum değil

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Meclis Başkanlığı'na verdiği Kanun Teklifi ile oturduğu konuta ruhsat alamamış ve elektrik, su, kanalizasyon veya doğal gaz aboneliği talebinde bulunanlara 5 yıl süre ile geçici olarak başvurulan abonelik hakkı verilmesini istedi.

“HERKES, SAĞLIKLI VE DENGELİ BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR”

Konunun insanca bir yaşamın en temel gereksinimlerini karşılayan çok önemli bir teklif olduğunu ifade eden Sındır; “Elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz ve benzeri altyapı hizmetleri, mahalli müşterek ihtiyaçlar kapsamında olup aynı zamanda belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Konu 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca belediyelerin görev tanımı yanında Anayasa’nın 56. maddesi kapsamında yer almaktadır. Zira Anayasa ‘herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.’ hükmetmektedir” dedi.

“KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR!”

Bu hizmetlerin çağdaş yaşamın mutlak gereksinimleri olduğunu belirten CHP’li Sındır sözlerini şöyle sürdürdü: “Elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz ve benzeri altyapı hizmetleri insanca yaşamanın olmazsa olmaz hizmetleridir. Vatandaşlarımızı bu hizmetlerden mahrum bırakmak kabul edilebilir bir durum değildir. Bu durum hem insanlık dışıdır hem de sosyal devlet anlayışına aykırıdır. Devletin temel görevlerinin başında bu hizmetlerin karşılanması gelir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlüdür.”

“5 YIL SÜRE İLE GEÇİCİ OLARAK BAŞVURULAN ABONELİK HAKKI VERİLECEKTİR!”

Sorunun Kanunda yapılacak bir geçici madde düzenleme ile giderilebileceğini ifade eden CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır; “3194 sayılı İmar Kanununa eklenecek geçici madde ile bu durumdan mağdur vatandaşlarımız büyük bir sıkıntıdan kurtulacaktır. Yapılacak düzenleme ile ruhsatiyesi veya yapı kullanma izin belgesi olmadığı halde, elektrik, su, kanalizasyon veya doğal gaz aboneliği talebinde bulunanlara 5 yıl süre ile geçici olarak başvurulan abonelik hakkı verilecektir. Bu süre Bakanlar Kurulu kararınca 5 + 5 yıl daha uzatılabilecektir. Yine de sağlıklı yapı stoğunun oluşturulabilmesi amacıyla gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek yenileme alanlarında bulunan yapılar için gelen taleplere yönelik yenileme muvafakat verme koşulu getirilmelidir ” dedi.

İNSANCA YAŞAMIN GEREKLİLİĞİ

Kanun Teklifinin çok geniş bir alanda büyük bir sorunun çözümünü sağlayacağını ifade eden Sındır sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu Kanun Teklifi ile yurttaşımız, insanca yaşamın gerekliliği olan elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz gibi altyapı hizmetlerine kavuşmasına olanak sağlanacaktır. Vatandaşımızın bu konuda yaşadığı sorunlar ve bu alanda gelen talepler adım atılmasını, soruna çare bulunmasını gerektirmektedir. Sonuçta, ikamet ettikleri yapılarının yapı kullanma izin (oturma) belgesi olmayan yurttaşlarımıza da geçici bir süreyle sunabilmek bir zorunluluk halini almıştır.”

Kanun Teklifi

İMAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Madde 1. 03/05/1984 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 16. Bu Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izin belgesi olmadığı halde, elektrik, su, kanalizasyon veya doğal gaz aboneliği talebinde bulunanlara 5 yıl süre ile geçici olarak başvurulan abonelik hakkı verilir. Bu süre Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yılı geçmemek üzere ve en fazla iki kez uzatılabilir.

16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli alan, 5393 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ve 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca yenileme alanı olarak önceden belirlenmiş veya bu Kanun maddesi yürürlüğe girdikten sonra belirlenecek olan alanlarda bulunan birinci fıkrada belirtilen yapılara abonelik hakkının verilmesinde veya bu hakkın kullanılmasında dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi koşulu aranacaktır.

Bu Kanun maddesi kapsamındaki yapılara geçici olarak elektrik, su, kanalizasyon ve doğal gaz bağlantısı ve aboneliği yapılması imar kanununa veya diğer yasal düzenlemelere aykırılıklara dair herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

Madde 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.