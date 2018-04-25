Doğu Perinçek'ten 100 bin imza çağrısı

24 Haziran erken seçim gündemiyle bugün Ankara’da toplanan Merkez Karar Kurulu toplantısında partililere seslenen Perinçek şunları söyledi:

'DİLENCİLERİN İKTİDARI SONA ERDİ'

Türkiye neredeyse bir yılda 300 milyar dolar borç karşısında çaresiz durumda. Bu hükümetler yüzünden. Turgut Özal borçlanma ekonomisi Türkiye'yi buralara getirdi. Artık borcu borçla çevirme şansı bitti. Türkiye'de dilenerek hükümeti yönetme dönemi bitmiştir. Dilencilerin, finans merkezlerinden büyük faizcilerden dilenerek Türkiye'yi yönetme devri bitti.

Türkiye'yi bundan böyle üretenler, emekçiler, çiftçimizi, tüccarımızı, milli sanayicimizi temsil edenlerin hükümeti kurulacak. Türkiye bugün dilenenlerin hükümetinden üretenlerin hükümetine gitmenin sancılarını yaşıyor.

'KANDİL'E BEYAZ BAYRAK ÇEKTİRECEĞİZ'

Türkiye'de ABD'nin dayatmaları karşısında PKK ile FETÖ ile işbirliği yapma dönemi de bitmiştir. Türkiye güvenliğini sağlayacaktır. Vatan Partisi Türkiye'ye şunu vadediyor; Kandil'e üç ay içerisinde beyaz bayrak çektireceğiz. Hem ordumuzun gücüne dayanarak, onu milli hedeflere uygun bir şekilde harekete geçirerek, hem de komşularımızla İran'la Irak'la, Suriye ile, Rusya ve Çin ile işbirliği yaparak bölgemizde güvenliği sağlayacağız ve Kandil'e beyaz bayrak çektirerek bu sorunu kökünden çözeceğiz. Sistem burada aciz, yapamıyor. Karşısında ABD var.

'TÜRKİYE YENİ DÜZENE GEÇECEK'

Yeni bir dünya kuruluyor. Vatan Partisi olarak milletimize bu gerçeği duyuruyoruz. Atlantik çağı bitti. Amerika’nın efendilik iddiaları artık geçersizdir. ABD, bölgemizde yenildi. Yeni dünyanın kuruluşunda Türkiye en önce mücadele eden birkaç ülkeden biridir. Yeni dünya Türkiye'nin Çin'in Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın silahı ile kuruluyor. Yeni Dünya Çin’in Hindistan’ın büyük atılımıyla kuruluyor. Yeni Dünya Almanya’nın, İngiltere’nin Amerika’ya başkaldırmasıyla kuruluyor. Batı Asya, Batı Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’sıyla dünyanın mazlumları dünyanın geleceğini belirleyecek durumlara gelmiştir. Dünün yoksulu, dünün mazlumu, dünün ezileni, bugün yeni dünyanın kurucusudur. O yeni dünyanın kuruluşunda Türkiye çok önemli sorumluluklar ve görevler üstlenmiştir. Vatan Partisi bunun bilincindedir, programı buna yöneliktir ve yeni dünyanın kuruluşuna Türkiye’den büyük katkılar yapacaktır. Türkiye yeni bir düzene geçecektir, bu sistem çöktü.

'BÜYÜK ÇÖZÜMLER ZOR DÖNEMLERDE OLUR'

Atatürk’ün düzenini yeniden kuracağız. Yani Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laikçilik ve Devrimcilik. Türkiye ancak devrimle çözebileceği sorunların eşiğindedir. Yani sistemin içindeki çözümler, çırpınışlar bitmiştir, buradan çıkış yok. Türkiye’nin mecburiyetleri, Türkiye’nin dinamikleri, Türkiye’nin yaşama kararlılığı ve Türkiye’nin Atatürk Devriminden, Namık Kemallerden Mustafa Kemallere uzanan Milli Demokratik Devrim birikimi şimdi gündemdedir. Ve o birikimin mirasçısı, temsilcisi Vatan Partisi’nin öncüleridir, fedaileridir. Türkiye Namık Kemallerle başlayan, 1876’larda başlayan Milli Demokratik Devrimini tamamlama sürecine şimdi girmiştir. Bu nedenle, Vatan Partisi geleceğe umutla bakıyor, iyimseriz ve milletimize de bu iyimserliği taşıyoruz. Zor dönemler dolayısıyla karşımızdaki büyük zorluklar nedeniyle toplumda bir karamsarlık var. Ama biz şunu biliyoruz; Büyük çözümler bu zor dönemlerde olur. Kör çıkmazlarda, büyük kararlar verilir, Şimdi ki kör çıkmazda büyük kararın arifesidir. Milletimizin umutsuz olmasında hiçbir neden yoktur.

'BİZİM İTTİFAKIMIZ TÜRKİYE'NİN MİLLİ HEDEFLERİ İÇİN'

Vatan Partisi var. Türkiye’nin büyük birikimi var. Türkiye’nin çalışkan işçisi, çiftçisi, esnafı, tüccarı, sanayicisi var. Bütün bu sınıfların milli hükümetini kuracağız. Bizim ittifakımız, bizim güç birliğimiz budur. Yoksa biz, Türkiye’nin kaynaklarını paylaşmak, üleşmek, ayakkabı kutularına doldurmak için ittifaklar yapmıyoruz. Bizim ittifakımız Türkiye’nin milli hedefleri içindir. Bu milli hedefler; Vatan bütünlüğü, üreten Türkiye, komşularla işbirliği, laik aydınlanmış bir Türkiye, Türkiye’nin Avrasya’daki onurlu ve öncü konumuna yerleşmesi. Bu programda ittifak önümüzdeki dönemde geçerlidir. Çünkü bu program Türkiye’nin kapısının önündedir ve bu programı Türkiye mutlaka uygulayacaktır. Öyleyse buna odaklandığımız zaman bu ittifak geçerlidir ve tarihidir. Ama buna sırt çevirdiğimiz zaman, kısa vadede 24 Haziran ötesinde bir çözümü, görüşü olmayan, kısa vadeli çözümlere odaklandığımız zaman çırpınmaktan başka çaremiz olmaz.

Çözüm biraz önce belirtiğim 5 maddelik özette toplanıyor. Vatan bütünlüğünü sağlayacağız, Türkiye bu güce sahip. Fırat Kalkanında Afrin’e giren Türk Ordusu, PKK’yı hendeklere gömen Türk Ordusu ve Türk Polisi vatan bütünlüğünü sağlayacak silahı gücümüzün olduğunu ispatladı. Millette bunun arkasındadır. Vatan Partisi bu başarının, uluslararası ve bölgesel siyasetlerini ortaya koymuş ve hayata geçirmiştir. Vatan Partisi arkada bıraktığımız dönemde Suriye, İran, Rusya ve Çin ile en üst düzeylerde ilişkiler kurmuştur. Türkiye’nin bu Vatan Savaşından başarıyla çıkması için gerekli bölgesel ve uluslararası ittifakları inşa etmiştir. Vatan Partisi iktidara geldiği zaman onu yapacağım bunu yapacağım diye vaatlerde bulunan parti değil, yaptıklarını yapacaklarını bugünden yapmaya başlamış olan ve başarıları bir bir milletine sunan, milletin hizmetinde olan partidir.

Ermeni Soykırımı dayatmasını bitirdik. Bakın dün 24 Nisan’dı. Eski 24 Nisanları hatırlayın, dünyanın gündeminden çıkardık. AİHM’den Perinçek İsviçre davasında yalnızca İsviçre’yi değil Amerika’yı Avrupa’yı, hepsinin sırtını mindere yapıştırdık, tuş ettik onları. Onların Türkiye’ye yönelik bütün tehditlerini yerle bir ettik. Dört dayatma vardı Türkiye’ye yönelik. Birinci madde Kürdistan’a özerklik tanıyacaksın. İkinci madde Ermeni soykırımını kabul edip dize geleceksin. Üçüncü madde Türk ordusu Kıbrıs’tan çekilecek. Dördüncü madde neoliberal ekonomiyi uygulayacaksın. Bu dört dayatmadan birini daha iktidara gelmeden on yıllık mücadele ile bitirdik. Vatan Partisi budur.

Silivri duvarlarını yıktık. Silivri duvarlarını yıkan arkadaşlarımız buradalar. Dışardan 100 bin geldiniz dayandınız o duvarlara ve içerden de içerdeki Vatan Partililer o mücadele sonucunda Silivri duvarını yıktık. O duvar Türkiye’ye örülmüştü. O duvarın içine Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun komutanları koyulmuştu. Vatan Partisi’nin liderleri koyulmuştu. O duvarlar Türkiye bölünsün diye Amerika ve FETÖ tarafından ve Tayyip Erdoğanlar tarafından Abdullah Güller tarafından inşa edilmişti. O duvarları yıktık. O duvarları örenler artık Türkiye’de hükümet olamayacak. Amerika ile birlikte Türk ordusunu ve Vatan Partisi’ni duvarların içine atanlar artık hükümet olamayacak. Türkiye özgürleşiyor. Türkiye Silivri duvarını yıkarak bileğindeki kelepçeleri kırdı attı. O sayede Türk Ordusu PKK’yı hendeklere gömdü. O sayede Türk Ordusu Fırat Kalkanıyla Amerikan İsrail koridorunu yardı. O sayede Türk Ordusu Afrin’e girdi ve o sayede Türkiye, Irak, İran, Suriye, Rusya anlaştı ve ikinci İsrail planı Irak’ta çökertildi. Irak Kekük’e girdi. PKK ve Peşmergeler silahlarını atıp kaçtılar.

Böylelikle ikinci İsrail projesi yerle bir oldu. Bu modeli kurduk. Model Suriye’nin kuzeyinde de geçerlidir; bu modeli şimdi Doğu Akdeniz ve Ege’ye de kuracağız. Bu bölgeyle ilgili ülkeleri yan yana getirdiğimiz zaman emperyalizmin tehdidine karşı bir cephe kuruyoruz.

'15 TEMMUZ'DA DİMDİK AYAKTAYDIK'

FETÖ ile 40 yıldır savaşıyoruz. Yıllardır 'Bunlar terör örgütüdür' diyoruz. Bize soruyorlardı 'bunların neresi terör örgütü silahları nerede' diye. Dedik ki 'bunların silahları TSK’nın depolarında, emniyetin depolarında...'

Türkiye’de FETÖ’nün darbe teşebbüsünde Vatan Partisi dimdik ayaktaydı. Başının üstünde F16’lar geçerken biz buradan açıklama yaptık. Vatan Partisi’nin komutanları o darbeye karşı mücadele ettiler. Bizim bu tavrımız milletimize güven verdi. Biz önümüzdeki süreçte de milletimize güven veriyoruz.

'ZOR GÜNLERİN PARTİSİ'

Zorluklardan korkmuyoruz. Birikimimiz bu süreci yönetmek için yeterlidir. 100 bin imza için zor diyorlar. Zor bizim işimiz. Biz zorlu günlerin partisiyiz. Hazırlıklarımız tamam ve buradan bütün öncülere, partimize sesleniyoruz. Sakarya Savaşı gibi öncülerin savaşını veriyoruz. Nasıl ki dün Sakarya Savaşı’nda subaylar mitralyözlerin üzerine koşmuşsa bugün de biz, öncüler; işçisini, çiftçisini, Mehmetçiğini, milletini bu günlerden kurtaracaktır. Buradan partimizin bütün kadrolarına seslenmiyoruz. Biz yedi ateşten geçmiş, milletine sadık, Atatürk devrimini tamamlama programına bağlı, sınanmış kadrolarız. Bu kadrolarla biz her savaşı kazanırız. Şimdi ateşleme zamanı. Bütün milletimizi ayağa kaldıracağız. İşçisi, köylüsü, çiftçisi, milli sanayicisi hep birlikte millet olarak güzel günlerin adımlarını atacağız. Bu sınıfların hepsi Vatan partisine bakıyorlar.

Artık Atlantik çağı bitti. Türkiye Avrasya çağına giriyor. Bakınız; Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, bu ülkeler Avrasya’da ve aynı zamanda İran, Suriye ve Irak’ta yaşayan Türkler var. Yaklaşık burada iki yüz milyon Türk var. Avrasya’da imparatorluk dendiği zaman Türk milleti burada önderdir. Sadece burada değil uluslararası çapta da görevlerimiz var. Oralarda da önderleşeceğiz.

Şimdiden hepimize kolay gelsin. Milletimize borçluyuz ve görevlerimiz var. Partimiz bu görevin bilincindedir. Herkese sevgiler.