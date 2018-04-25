Kaftancıoğlu geçmiş dönem il başkanlarıyla buluştu

Toplantıda CHP’ye uzun yıllar hizmet eden il başkanlarından oluşan İstanbul İl Etik Komisyonu kurulmasına karar verildi.

CHP İstanbul İl Örgütü, Canan Kaftancıoğlu başkanlığında seçim çalışmalarına devam ediyor. Göreve geldiği günden beri partisinin İstanbul’daki örgütsel bütünlüğünü arttırmayı hedefleyen Kaftancıoğlu, bu amaçla önceki gün partisinin geçmiş dönem il başkanlarıyla bir araya geldi.

CHP İstanbul İl Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’de ve dünyada yaşanan son siyasi gelişmeler değerlendirilirken cumhuriyet değerlerinin yeniden ayağa kaldırılması için yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin sonunda CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun önerisiyle geçmiş dönem il başkanlarından oluşan İstanbul İl Etik Komisyonu kurulması kararı alındı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı bünyesinde kurulan İstanbul İl Etik Komisyonu’nda şu isimler yer aldı: Dr. Canan Kaftancıoğlu, Cemal Özdemir, Mustafa Özyürek, Bozkurt Nuhoğlu, Algan Hacaloğlu, Ali Özcan, Hasan Fehmi Güneş, Kamer Gök, Mehmet Ali Özpolat, Ercan Karakaş, Ethem Cankurtaran, Oğuz Kaan Salıcı, Doğan Öztunç ve Yüksel Çengel. Mazaretleri dolayısıyla toplantıya katılamayan geçmiş dönem il başkanlarının da komisyonda yer alacakları ve bir sonraki toplantıya katılacakları belirtildi.