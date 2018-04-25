Sandık görevlilerinin merakla beklediği haber geldi

24 Haziran'daki erken seçimde yaklaşık 2 milyon kişi görev yapacak.

Bunlar arasında sandık kurulu başkanları ve seçim sandık kurulu üyeleri ile bina sorumlusu, memur, hizmetli ve şoförler yer alıyor. Bu kişilere görev aldıkları gün üzerinden ödeme yapılacak. En düşük ödeme bir günlük 88 lira, en yüksek ödeme üç günlük 306 lira.

Ücretler şöyle:

Kurs verilen sandık kurulu başkanına üç, memura iki, siyasi parti üyelerine bir adet gündelik ödenecek.

Buna göre erken seçimde görev alacak sandık kurulu başkanı eğitim alırsa 306 lira (üç günlük), sandık görevlileri eğitim alırsa 186 lira (iki günlük) ücret ve bina sorumluları eğitim alırsa 306 lira (üç günlük) alacak.