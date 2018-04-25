CHP'li Tekin'den Erdoğan'a çok sert yanıt

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Bağdat Caddesinin özgürlük ve demokrasinin kalesi olduğunu vurgulayarak, “Belli ki Sayın Erdoğan’ın Cumhuriyetle, özgürlük ve demokrasi ile husumeti var. Bu husumeti de Türkiye’nin bir semtinde yaşayanlara yansıtıyor. Bağdat Caddesiyle uğraşmaktan vazgeçsin” dedi.

Tekin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir şahsın, Türkiye’nin bir bölgesine “özel husumet beslemesinin” çok tehlikeli olduğuna da vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanı makamına oturmuş bir şahsın, bir bölgeyle ilgili özel husumet beslemesi kadar tehlikeli bir durum yoktur. Bağdat caddesi, Cumhuriyetin, Cumhuriyetçilerin, özgürlüğün, demokrasinin kalesidir. Belli Ki Sayın Erdoğan’ın bu değerlere karşı bir husumeti var” dedi.

“DARBELERDEN MAĞDUR OLMAMIŞLAR İÇİN ÇEVRENİZE BAKIN”

Bağdat Caddesinde yaşayanların da, tüm Türkiye gibi darbelerden çok çektiğini, mağdur oldugunu anlatan Gürsel Tekin, “Eğer Sayın Erdoğan darbelerden, 1960, 70’ler, 1980 darbelerinden, hatta 28 Şubat sürecinden, mağdur olmamış, hiçbir mağduriyet yaşamamış kişileri arıyorsa, kendisine ve etrafına baksın. Sayın Erdoğan, sizin ve çevrenizin 28 Şubat dönemi de dahil olmak üzere bir mağduriyetiniz yok. Bağdat caddesini sürekli hedef göstermeniz, sizin demokrasiye, özgürlüğe ve cumhuriyetin değerlerine tahammülünüz olmadığını gösteriyor. Derhal bu anlayışınızdan vazgeçin. Nasıl ki Türkiye’nin 81 ili, bölgesi, köyü, semti saygıyı hakediyorsa, Bağdat caddesi de onlardan bir tanesidir. Bağdat Caddesi sakinleri de Tıpkı 81 ildeki yurttaşlarımız gibi devletine, cumhuriyetin değerlerine bağlı, devletine vergisini ödeyen, çocuğunu askere gönderenlerden oluşur. Bağdat caddesi husumetinden vazgeçin” dedi.

'BOŞUNA UĞRAŞMA...'

Tekin, Erdoğan’a “Ne Bağdat Caddesi, ne de Kadıköylü, cumhuriyetten de, CHP’den de vazgeçmez. Boşuna uğraşma” diye seslendi.