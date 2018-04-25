25 Nisan 2018 13:10

CHP'den Abdullah Gül açıklaması

CHP'den Abdullah Gül açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter'dan açıklama yaptı.
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Özel, "CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Abdullah Gül iddialarına iliştin açıklama yaptı.

Özel, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti.

Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta" dedi.

 

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan konuyla ilgili 'kamuoyu önünde tartışmayalım' açıklaması yapmıştı.

 

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