CHP'den Abdullah Gül açıklaması

Özel, "CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Abdullah Gül iddialarına iliştin açıklama yaptı.

Özel, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti.

Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta" dedi.

YETER...

Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti.

Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta. — Özgür Özel (@eczozgurozel) 25 Nisan 2018

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan konuyla ilgili 'kamuoyu önünde tartışmayalım' açıklaması yapmıştı.

CHP'li Tezcan: Bu tuzaklara düşmeyeceğiz