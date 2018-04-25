CHP'li Tezcan: Bu tuzaklara düşmeyeceğiz

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, aday polemikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tezcan, 'cumhurbaşkanı adaylığı için isimlerin kamuoyu önünde tartışılmaması gerektiğini' söyledi.

Tezcan, "Bu süreçtegörüşmeler devam ederken görüşmeleritahrip edecek şekilde özellikle seçmenin belirli bir kesiminin gönlünü kırabilecek açıklamaları yetkili ağızlardan yapmamızı bekleyip ona dönük bir tahrik ve teşvik olduğunu görüyoruz. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Sözü edilen haberlerin de siyasetle bir ilgisi yoktur.

"CHP sonuç almaya yönelik hassasiyeti sürdürecektir. Biz hiçbir biçimde ittifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Herkesin 40 kere düşünüp bir kere konuşması gerektiğini düşünüyoruz."

"KAMUOYU ÖNÜNDE TARTIŞMAYALIM" UYARISI

Tezcan, bugün yaptığı açıklamada da geniş katılımlı bir ittifakın peşinde olduklarını belirterek, Abdullah Gül ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine de "İttifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

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